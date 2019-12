Det britiske storlaget Team Ineos bekrefter mandag det som har vært en dårlig skjult hemmelighet. Rohan Dennis (29) skal sykle for laget de neste to årene.

Dennis har stått uten lag siden midten av september etter at han på mystisk vis stod av og trakk seg fra Tour de France dagen før tempoetappen i Pau, hvor australieren var en av de største favorittene. Forklaringen skal være misnøye med utstyret til Bahrain-Merida-laget.

I VM to måneder senere syklet Dennis inn til et overlegent gull på en selvvalgt sykkel.

Det var andre gang i karrieren at Dennis kunne ikle seg regnbuetrøyen etter en tempotriumf.

Nå blir Dennis lagkamerat med blant andre Chris Froome, Geraint Thomas og Egan Bernal i Team Ineos.

– Dette har vært en drøm for meg helt siden jeg ble proff. Jeg har fulgt dem fra avstand, og jeg har alltid vært en stor tilhenger av laget - helt siden starten. Det har alltid vært et mål for meg å sykle for dette laget, så det er en strålende følelse og en ære endelig å fullføre den drømmen, sier Dennis i en pressemelding.