Kontroll- og konstitusjonskomiteen har mandag besluttet at det blir en to-dagers høring om Nav-skandalen 9. og 10. januar.

Til denne høringen må statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møte.

Støre må møte i form av at han var utenriksminister da trygdeforordningen ble implementert.

Etter det TV 2 kjenner til var det regjeringspartiene som ønsket Støre til høringen.

– Det var et ønske fra komiteen om å kalle inn Støre for å få stille ham spørsmål, og jeg så ingenting galt i å gjøre det, sier saksordfører Eva Kristin Hansen (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen. .

– Grunnen til at vi velger ha en høring over to dager, er at vi ønsker alle involverte skal få fortelle det de har på hjertet, sier hun.

Er dere fornøyd med listen over dem som skal være med i høringen?

– Vi får tatt noen skikkelige runder. Vi er også åpne for å kalle inn flere andre, om vi ser det er noen som mangler, sier hun.