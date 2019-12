Dette er tredje runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

Konkurransen om anbudet har vært hard, ifølge jernbanedirektør Kirsti Slotsvik på en pressekonferanse mandag.

– Tilbudet fra Vy Tog var best både på kvalitet og kostnad, og vil innebære vesentlige forbedringer av rutetilbudet når det gjelder antall avganger og en spennende videreutvikling av togproduktet, sier Slotsvik.

Trakk det lengste strået

Staten vil i avtaleperioden på maksimalt elleve år motta inntil 2,2 milliarder kroner fra Vy Tog for retten til drive persontrafikken på de nevnte strekningene.

Avtalen løper i ni år, fra desember 2020 til desember 2029, med mulighet til å forlenge med inntil to år.

Det sto mellom Vy, Tide/Arrive og SJ Norge, hvor Vy altså trakk det lengste strået.

I pakken som nå er tildelt, ligger fjerntogstrekningen mellom Oslo S og Bergen, regiontoget Bergen – Voss – Myrdal og lokaltoget mellom Bergen og Arna. Flåmsbana ligger ikke inne i pakken. Oppstarten er satt til 13. desember 2020.

I 2017 hadde strekningene som ligger inne i kontrakten 2,9 millioner passasjerer, og Bergensbanen er den fjernstrekningen i landet som har størst trafikk.

En gledens dag

– Det er en gledens dag for Vy i dag. Det er sånn at etter to andreplasser er det tredje gang som gjelder, sier konserndirektør i Vy Arne Fosen.

Konserndirektøren gleder seg ekstra over at Vy kom best ut både på pris og kvalitet, og sier de vil komme tilbake til tilbudet de har laget så snart karensperioden er over.

– Med Vy fortsatt i førersetet blir det blant annet flere avganger på Bergensbanen mellom Oslo og Bergen, og på Vossebanen mellom Bergen, Voss og Myrdal, tilpasset sesong og årstider.

Fosen forteller at de tar sikte på å skape et tilbud som utnytter potensialet i Bergensbanen og vil ha fokus både på turister, ferierende og de som bor langs strekningen.

– Det er få strekninger på denne kloden som er en så flott naturopplevelse. Vi gleder oss til å utvikle det videre, sa Fosen og rettet samtidig en stor takk til dem som hver dag jobber for at toget skal gå.