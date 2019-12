– Hun reddet meg da jeg var langt nede

Sensommeren 2018 er Tiril Eckhoff nedbrutt, fortvilet og frustrert.

De sedvanlige sykdomsproblemene, som har ødelagt så mye for henne, skulle vært fikset for lengst. I stedet er de verre enn noensinne.

– Jeg hadde vært syk i over en måned. Det startet med en forkjølelse, så ble jeg syk, så fikk jeg en urinveisinfeksjon, deretter en nyrebekkenbetennelse, og jeg kom meg aldri. Jeg følte jeg gjorde alt for å bli frisk, men kroppen responderte ikke i det hele tatt. Jeg var skikkelig langt nede. Jeg visste ikke hva mer jeg kunne gjøre, sier Eckhoff.

Møtet som endret alt

Ingenting skal være uprøvd. 15. august møter hun Berit Nordstrand, som er både lege, kostholdsguru, forfatter, seksbarnsmor og foredragsholder.

– Jeg møtte Tiril og manageren i Oslo. Der gjennomgikk vi utfordringene Tiril hadde med helsa, og hva hun ønsket å få til. Jeg presenterte hva slags kunnskap jeg kunne bidra med, og hvordan hun kunne legge opp kostendringen så overkommelig som mulig i en hektisk hverdag som toppidrettsutøver, sier Nordstrand.

– Det var perfekt å møte en med så god kunnskap om mage, tarm og immunforsvar. Jeg har lært veldig, veldig mye. Berit forklarte meg hvorfor dette skjedde meg, hvorfor jeg ikke var frisk, sier Eckhoff.

Møtet i Oslo ble et vendepunkt.

– Da jeg var langt nede, var det helt perfekt at hun kom inn. Hun hjalp meg til å se at det var en utvei. Jeg var glad for å bli redda da, for å si det sånn. Berit klarte å redde restene av forrige sesong, etter at det gikk så skeis som det kunne gjøre i starten av oppkjøringen. Jeg synes jeg har fått mye igjen for det.

Gjennom 2018 hadde hun hele to måneder med sykdom, som saboterte både treningsopplegg, konkurranser og kontinuitet. Siden mars i år har hun til sammen vært syk i en uke.

Det har sørget for en tilnærmet perfekt oppkjøring til denne sesongen. Riktignok var ikke prestasjonene i Østersund all verden å juble for, men Eckhoff avsluttet med en bunnsolid tredjeetappe da Norge vant søndagens stafett foran Sveits og Sverige.

– Det er veldig gøy å få være med på oppturen her. Jeg vet at jeg har det inne. Det er bare å vente og være tålmodig. Men det er jeg ikke, så det suger litt, sier Eckhoff og ler.

Men fraværet av sykdom og ufrivillige treningspauser i oppkjøringen har gitt en annen trygghet enn tidligere. I tillegg hevder 29-åringen at hun trenger mindre søvn enn tidligere, og at hun restituerer fortere etter tøffe treninger og konkurranser,