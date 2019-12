– Frykter vi snart opplever dødsfall

– Situasjonen de siste døgnene illustrerer veldig godt det vi lenge har fryktet og advart mot, sier Heszlein-Lossius.

Mandag sto fremdelses fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten på bakken, etter at pilotene har opplevd en vridning på flyene.

Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

– Maktarroganse

Heszlein-Lossius mener at smertegrensen er nådd for hva de kan tåle.

Hun forteller om stor uforutsigbarhet og usikkerhet når de aldri vet om det er god nok beredskap med tilgjengelig ambulansefly når de virkelig trenger det.

– Vi har hatt flere kritiske situasjoner i høst. Jeg husker spesielt godt i oktober, da jeg sto på vakt og opplevde at samtlige ambulansefly sto på bakken. Samtidig sto Erna Solberg på talerstolen i Stortinget og sa at ambulansesituasjonen her nord var under kontroll. Vi opplever at vi ikke blir hørt. Det er en maktarroganse uten like, sier Heszlein-Lossius.

– Ikke holdbart

Hun jobber halvparten av tiden som kommunelege i Berlevåg og halvparten av tiden som anestesilege ved Voss sjukehus.

Heszlein-Lossius ser dermed den ekstreme forskjellen på helsebehandlingen i Nord og Vest.

– Finnmark er et fylke med mye vær og vind. Veier blir stengte og fly kan ikke lande, det vet vi og det er det ingen som kan råde over. Men når beredskapen svekkes fordi noen ikke oppfyller kontrakten sin, det er absolutt ikke holdbart, sier kommunelegen.

Hun forteller at mange av pasientene, som de må rekvirere ambulansefly til, har en så alvorlig sykdom at det gir en inngangsbillett til rask innleggelse.

Babcock Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge.



Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.

– Når vi får melding om en slagpasient teller minuttene. Vi trykker da på den store, røde knappen. Men når mange små legekontor har 30 mil til nærmeste sykehus, er vi helt avhengig av luftambulanse. Det gjør det svært utrygt å jobbe når vi ikke kan stole på dem. Jeg frykter vi snart opplever dødsfall på grunn av flyambulansekrisen, sier Heszlein-Lossius.

En varslet krise

Mange leger i Nord har varslet høyt og tydelig til Babcock om utfordringene i flere måneder.

Kommunelegen i Berlevåg sier at de helte tiden fått beskjed om at beredskapen er bra, og at Babcock setter inn ekstra resurser.

I november satte Forsvaret et Bell 412-helikopter med mannskap inn i ambulanseberedskap i Finnmark, etter anmodning fra Helsedirektoratet.

– Det er ikke holdbart når de ekstra ressursene ikke er optimale, som at de setter inn fly som ikke kan lande på kortbanenettet. Jeg syns det er absurd å sette inn Forsvaret i fredstid, fordi man ikke klarer å levere varene som man har lovet, sier kommunelegen.