Ledet juryen som dømte Viggo Kristiansen. Dette sier hun i dag

– Vondt å gå gjennom

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med alle som satt i juryen, men det er kun juryformannen som har ønsket å uttale seg.

– Hvordan var stemningen rundt denne saken under behandlingen i lagmannsretten?

– Jeg kan ikke svare for andres opplevelser, men for meg var det en tung sak. Ubehagelig er ikke et dekkende ord. Det var vondt å gå gjennom dette for alle involverte, sier Johnsen.

– I hvilken grad klarte dere å skille følelser fra faktum?

– Vi var klar over at det kunne være veldig vanskelig. For å være ærlig, så synes jeg at vi var gode til det. Det er jeg imponert over at vi fikk til, sier hun.

– I hvilken grad var dere i tvil da dere drøftet skyldspørsmålet?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det. For meg er denne saken ferdig, sier Johnsen.

Verken statsadvokaten i Agder, den daværende kriminalsjefen i Kristiansand eller Jan Helge Andersen ønsker å kommentere saken før gjenopptakelseskommisjonen har truffet en konklusjon.