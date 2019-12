23. juli ble en 46 år gammel kvinne funnet død i sin leilighet i Drammen. Etterforskningen har vist at hun døde en gang iløpet av samme måned.

Nå er en mann varetektsfengslet og siktet for drapet av kvinnen.

– Den tid som er medgått fra funnet av kvinnen til en pågripelse, har gått til omfattende teknisk og taktisk etterforskning. Skjellig grunn til mistanke mot en bestemt person ga i slutten av november grunnlag for pågripelse og begjæring om fengsling,uttaler Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt i pressemeldingen.

Saken ble innledningsvis etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Utover høsten ble det klart for politiet at det dreide seg om et drap.

– Politiet har tatt en rekke vitneavhør, men antar at det likevel kan være opplysninger som ennå ikke er kommet til politiets kunnskap. Selv om vitner selv skulle mene at deres opplysninger ikke er interessante, ber vi om at vitner kontakter politiet. Dette gjelder ikke minst observasjoner av avdøde med videre, opplyser Pedersen.



Saken oppdateres.