Stjeler donert mat i matbutikkene: – Jeg blir eitrende forbanna

Handlevogner med teksten «Gi noen din hjelp» er å se i flere matbutikker i Larvik.

Den lokale hjelpeorganisasjonen HjelpeRingen har i to år hatt en avtale med butikkene, slik at gavmilde kunder kan kjøpe inn ekstra mat og plassere det i kurven.

Maten blir samlet inn, og fordelt til personer og familier som trenger hjelp før jul.

Den siste tiden har det derimot blitt stjålet fra flere av vognene, skriver Østlands-posten.

– Jeg er en forholdsvis rolig og avbalansert 65-åring, men jeg kjente at det kokte inni meg, sier kasserer Ivar Hvidstein på Rema 1000 på Øya i Larvik til TV 2.

Det var han som oppdaget tyveriet fra deres butikk på fredag.

– Eitrende forbanna

Handlevognen står like ved kasseområdet på Rema 1000. Før tyveriet var det to fulle poser med mat i vognen.

– Det lå en del varer oppi der. Så forsvant en full pose med matvarer. Jeg har aldri opplevd noe lignende etter 50 år i butikk, sier Hvidstein.

Rema 1000 har i to år hatt handlevognen stående de tre siste ukene før jul, og anbefaler kundene å kjøpe inn litt ekstra varer de kan putte i vognen.

– Når det nærmer seg jul fylles vognene fort opp, så folk er rause. Det er også derfor jeg blir så eitrende forbanna, sier Hvidstein.

Respekt for vognen

Etter 50 år i bransjen har han vært med på at det har vært tyver i butikken, men aldri på samme måte som dette.

– Dette er å synke til det dypeste nivået som finnes. De stjeler fra folk som ikke har penger, og som trenger hjelp. Jeg har penger, de kan heller stjele fra meg, sier 65-åringen.

REMA: Handlevognen maten ble stjålet fra på Rema 1000. Foto: Henrik Sørensen Hoff / Rema 1000

Han forteller at Rema 1000 nå har bestemt seg for å flytte varene til lageret med en gang kunder plasserer noe i vognen, for å sørge for at tyvene holder seg unna.

– Folk har hatt respekt for kurven tidligere år, så vi har ikke hatt behov for noe slikt tiltak tidligere, sier Hvidstein.

Flere tyverier

Også daglig leder på Meny Øya, Øyvind Polsrød, har opplevd at noen har tatt mat fra handlevognene.

– Vi hadde en episode på lørdag, hvor det kom noen og tok varer fra vogna, forteller Polsrød til TV 2.

TYVERI: Flere butikker har opplevd tyverier fra handlevognene. Foto: Meny

Handlevognen står tilgjengelig slik at kundene lett får donert mat, som dessverre også gjør den tilgjengelig for de som ønsker å ta mat fra den.

– Det kan være at de som forsyner seg av vognen trenger varene, men da hjelper de bare seg selv. Vi vil gjerne at det skal gå via organisasjonen slik at det blir jevnt fordelt, sier daglig leder.