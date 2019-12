Tre personer fra havarikommisjonen vil foreta undersøkelser av båten og intervjue involverte parter og vitner, opplyser Statens havarikommisjon.

Ulykken skjedde fredag 29. november utenfor øya Sleneset i Lurøy kommune.

Det var to personer om bord i båten. En av dem ble reddet. De to var på jobb for et oppdrettsselskap da ulykken skjedde.

