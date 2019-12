Mandag i forrige uke ble politiet i Tromsø varslet om funn av en barnevogn, og spor som førte ned til vannet ved Fagereng på Tromsøya.

Da nødetatene kom frem fant de en kvinne på 27 år, samt tre barn på fire, syv og ett år livløse i vannet.

Døde

Kvinnen og de to eldste barna døde av skadene. Ettåringen har siden hendelsen kjempet for livet på Rikshospitalet i Oslo.

Nå bekrefter politiet at den lille jenta er utenfor livsfare.

– Det minste barnet får fremdeles behandling på Rikshospitalet. Status mandag ettermiddag er at tilstanden til jenta er uavklart, men stabil. Hun er per nå utenfor livsfare, opplyser Troms politidistrikt mandag ettermiddag.

I over én uke har et stort team med spisskompetanse på barn og drukning ved Rikshospitalet jobbet døgnet rundt for å redde livet til den ett år gamle jenta.

Stort team

TV 2 møtte barneanestesilege Guro Grindheim i helgen. Hun fortalte at når et barn kommer til dem er det minimum seks personer som overvåker barnet til enhver tid.

– Det er en stor gruppe når man inkluderer lab, røntgen, hjerteleger og nevrologer som bistår og bidrar i arbeidet rundt denne type pasienter, sa legen.

På søndag møtte over 1.500 personer opp i Tromsø sentrum for å minnes personene som ble funnet i sjøen.

Barnas far takket for støtten.

– Det betyr mye for faren at Tromsø stiller opp på denne måten og viser sin kjærlighet og omsorg til ham. Sammen blir man sterkere, sa farens bistandsadvokat Erik Ringberg.