– Hun blir trolig løslatt i morgen, sier Farid Bouras, bistandsadvokat for Martinussen, til TV 2.

Avgjørelsen skulle i utgangspunktet falle i mandag morgen, norsk tid, men det kommer ingen avklaring i saken fra påtalemyndigheten før på tirsdag.

Ifølge hennes japanske advokat, Shota Yamaguchi, tyder alle signaler på at Ingrid løslates tirsdag.

Avgjørelsen er utsatt til klokken 11 tirsdag, japansk tid. Det vil si klokken 03 på natten, norsk tid.

Om den er positiv, blir Ingrid løslatt et sted mellom klokken 14 og klokken 17 lokal tid.

Mistenkt for narkotikasmugling

Ingrid har nå sittet fengslet i 20 dager, mistenkt for narkotikasmugling.

Hun ble arrestert på bakgrunn av at politiet mener hun bestilte en pakke som inneholdt 140 gram marihuana fra USA.

Det hele startet i februar da en venninne av Ingrid tok kontakt med Ingrid på Twitter, og sa blant annet at hun ville starte nettbutikk med kakesalg.

Dialogen endte med at Ingrid ville bestille noen kaker, og ble oppfordret til å sende en privat melding. Pakken ble stanset i tollen, og der fant tollerne marihuanaen. I Japan vurderes denne smuglingen som en alvorlig narkotikaforbrytelse. Ingrid har hele tiden nektet anklagen.

TV 2 har fått tilgang til et bilde som viser kakene Ingrid skal ha bestilt inn i landet. Bildet anses som et viktig bevis i saken.

Det er hentet fra en Twitter-tråd Ingrids forsvarere mener vil bidra til å få saken henlagt. I tråden kommuniserer Ingrid åpent med avsenderen av pakken.

Avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Japan, Stian Sopp, har sett hele Twitter-tråden, og understreker overfor TV 2 at narkotika ikke nevnes med ett eneste ord i dialogen mellom Ingrid og avsenderen av pakken.

KAKER: Dette er kakene Ingrid skal ha bestilt fra en venninne. Foto: Stian Sopp

Familien bekymret

Ingrids familie har hele tiden vært svært bekymret for hvordan 32-åringen håndterer å sitte fengslet.

De som har kjennskap til situasjonen forteller at hun sitter isolert på en seks kvadratmeter stor celle på et politihus tre mil nord for Tokyo.

Ingrid har aspergers syndrom, som er en mild form for autisme, og familien er bekymret for hvordan hun takler forholdene. Hennes forsvarer, og andre som har besøkt henne, forteller at hun gråter mye og er fortvilet.

Selv om de har fått gode signaler fra advokatene, tør ikke storebroren Bjarne helt å håpe at Ingrid løslates.

– Men når hun har sittet fengslet så lenge, klarer jeg ikke kjenne meg trygg på at dette går bra, sier han til TV 2.