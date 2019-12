Som ventet tok styret i Verdens internasjonale antidopingbyrå (Wada) innstillingen fra sitt eget utvalg til følge under mandagens møte i Lausanne, Sveits.

Avgjørelsen var enstemmig.

Det skriver både NRK og insidethegames.biz.

Det betyr at Russland vil bli utestengt fra store idrettskonkurranser som OL, EM, VM og Paralympics de neste fire årene.

Samtidig er det besluttet at ingen russiske ledere får ha internasjonale verv i idretten, Russland får ikke arrangere store, internasjonale konkurranser og det blir ikke lov til å bruke det russiske flagget i store internasjonale konkurranser.

Det er ventet at Russland vil anke straffen til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Ankefristen er på tre uker.

Men straffen vil, som under OL i 2018, ikke gjelde uansett om du er russer eller ikke. Utøvere som beviselig kan dokumentere at de har gått gjennom et testregime og ikke har noen tilknytning til det avslørte dopingprogrammet vil kunne konkurrere under nøytralt flagg.

– Man har inngått et kompromiss med russerne. Det er en sånn passe heldig løsning. Hadde det vært en mindre nasjon, så hadde de garantert utestengt hele nasjonen. Det blir vanskelig med en gang man snakker om Russland. Det er en stor og mektig nasjon, sier TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad.

– Man må nesten bestemme seg. I flere år har man nå snakket om nulltoleranse. Det har vært seg kun å være fine festtaler.

Dopingskandalen har ligget som en tung sky over idretten helt siden avsløringene i kjølvannet av Sotsji-OL i 2014. Russerne ble utestengt fra OL i 2018 som følger av avsløringene om systematisk og statsstyrt doping, men fikk mulighet til å kommet tilbake i varmen i 2018 om man fulgte en rekke krav som ble lagt ned.

Utvalget mener imidlertid at russerne har levert manipulert datamateriale til Wada fra dopinglaboratoriet i Moskva, og på bakgrunn av funnene ble det derfor lagt ned en innstilling om fire års utestengelse.

Straffen vil ikke gjelde for utøverne i verdenscupen. Årsaken til dette er at det ikke er gitt rom for å utestenge dem fra mer enn det som er i verdens antidopingkode. Koden, WADC er det overliggende rammeverket. I den står det at man kun kan utestenge fra OL, VM og Paralympics. Det står ikke noe om verdenscup, og dermed har de ikke myndighet til å gjøre noe med det.

