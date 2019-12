Ber regjeringen heve kontrakten med Babcock

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger fram forslag i Stortinget mandag i forbindelse med luftambulansekrisen i nord.



Begge mener staten må ta over ambulanseflytjenesten etter fem måneder med problemer for luftambulanseselskapet Babcock som overtok driften 1. juli i år.

Senterpartiet ber i forslaget om «kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.»

Krever gransking

Partiet ber også om at det gjennomføres en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet.

– Spesielt må det granskes risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke ville kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakt, heter det i forslaget.

Også Arbeiderpartiet fremmer mandag et forslag i Stortinget om at staten må ta over driften på sikt, og at regjeringen må trygge beredskapen i nord inntil det skjer.

– Når staten nå i realiteten må inn og overta jobben til en privat aktør, så er det fallitt for Babcock. Arbeiderpartiet er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

– Fem måneder etter at Babcock tok over beredskapen, leverer de fortsatt ikke på lovet nivå. Det har aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå. Det hjelper ikke å vise til god beredskap i anbudsdokumenter hvis den reelle tjenesten ikke leverer, sier Kjerkol.

Fire av elleve fly på bakken

Både Sp og Ap ber regjeringen i første omgang sikre beredskapen ved innleie fra andre operatører og bistand fra Forsvaret. Sp mener det kan bli nødvendig å sette inn de fem helikoptrene fra forrige operatør.

Sent søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten fremdeles satt på bakken etter at pilotene har opplevd en vridning på flyene. Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

– Vi beklager det faktum at vi står her i dag og har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon, sa driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Babcock opplyste søndag at selskapet vil sette inn to ekstra ambulansefly fra Sverige i tjenesten i Norge fra mandag formiddag, i tillegg til to andre fly fra Sverige som ble kalt inn i helga. Det ene kan lande på kortbaner uten restriksjoner. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste de øvrige kortbaneflyene for slike oppdrag.