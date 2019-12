Under en Art Basel-utstilling nær Miami Beach på lørdag ble et omdiskutert kunstverk spist av en sulten performancekunstner.

Denne kunsteren heter David Datuna og har fått en stor fanskare på grunn av sine PR-stunt, med over 38.000 følgere på Instagram alene.

Populær kunst

Utsillingen til kunstneren Maurizio Cattelan har fått mye oppmerksomhet de siste ukene, deriblant på grunn av «banankunsten».

Cattelan teipet en banan til veggen, og kalte kunstverket for «Comedian».

Mange har latt seg imponere over bananen på veggen, og Independent skriver at flere har gitt bud fra 90.000 pund til 115.000 pund.

^ POPULÆR BANAN: De siste dagene har kunstinteresserte strømmet til galleriet i Florida. Foto: Eva Uzcategui / Scanpix

Med dagens valutakurs, betyr det at budgivere var villige til å betale over 1.37 millioner kroner for bananen.

På den nest siste dagen av utstillingen, besøkte David Datuna galleriet. Han tok bananen ned fra veggen og spiste den.

I videoen øverst i saken, kan du se hvordan et sjokkert publikum filmer ham, mens han sier: «Kunstforestilling, sulten artist».

Får ikke bot

Galerie Perrotin representerer banan-kunstneren Maurizio Cattelan. Ifølge Independent har hun uttalt at galleriet tar episoden med godt humør.

Hun skal også ha forsikret Datuna om at han ikke blir anmeldt.

Galleriet har visstnok erstattet banen med en ny, og uttaler i en pressemelding at kunstverket fortsatt består.

«Kunstverket ble ikke ødelagt. Bananen var rett og slett en idé», siterer avisen.