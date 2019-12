Mercedes er et av bilmerkene som har hatt stor suksess med ladbare hybrider. Her hjemme var blant annet SUV-en GLC lenge en storselger i ladbar utgave.

Nå kommer tyskerne med andre generasjon ladbare hybrider. Den største og viktigste endringen er at batteripakkene har vokst betydelig, dermed har også rekkevidden økt.

Det aller beste eksempelet på det er den store SUV-en GLE. Den kommer til Norge i ny og ladbar utgave allerede i januar. GLE 350 de 4Matic setter en ny standard i klassen med hele 99 kilometer elektrisk rekkevidde. Bilen har også mulighet til å trekke henger på inntil 3,5 tonn.

Prisene starter på gunstige 832.000 kroner og de første bilene kommer til Norge i januar.

Den største batteripakken

– Det er sjelden vi opplever så stor pågang og interesse for en ny modell, som vi har gjort med ladbare GLE.

Kjetil Myhre er sjef for Mercedes i Norge.

– Vi har jobbet lenge for å kunne presentere dette for norske kunder og jeg tror prisene vil sjokkere mange, i positiv forstand, sier Kjetil Myhre som er direktør for Mercedes-Benz Personbil hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Batteripakken i denne bilen er på hele 31,2 kWt og dermed størst av alle ladbare hybrider på markedet.

Rekkevidden på 99 kilometer er målt etter den nye og mer realistiske målemetoden WLTP. Med en slik rekkevidde kan GLE kjøres utslippsfritt på de aller fleste turer.

Anita fikk se nye GLE allerede i vinter

Lekkert interiør, slik vi har blitt vant til i de nye modellene fra Mercedes.

320 hestekrefter

For å få plass til den store batteripakken, er bakakselen modifisert og bilen designet på en måte som sørger for et trinnløst og flatt bagasjerom som tar inntil 1.915 liter. Med alle fem seter i bruk rommer det 490 liter bagasje.

For å maksimere elektrisk rekkevidde gjenvinner bilen energi fra alle fire hjul. Regenereringsmomentet er på inntil 1.800 Nm og gjør at GLE i stor grad kan opereres med gasspedalen alene, såkalt en-pedals-kjøring

Den elektriske motoren jobber sammen med en 2-liters dieselmotor. Til sammen leverer disse 320 hk, og et dreiemoment på hele 700 Nm. Her går Mercedes for en løsning som vil gi lavere realistisk forbruk, sammenlignet med hybrider med bensinmotor.

Denne får en nyhet som er perfekt for Norge

Den ladbare drivlinjen spiser nødvendigvis endel bagasjeplass, 490 liter bagasjerom er ikke veldig stort til denne klassen å være.

Nøysom dieselmotor

For disse er erfaringen så langt at forbruket kan bli høyt på lengre turer, når man ikke får så stor drahjelp fra batteripakken. Med en nøysom dieselmotor, får man på mange måter det beste fra to verdener. Det offisielle gjennomsnittsforbruket er oppgitt til 0,11 liter/mil. 0-100 km/t går på 6,8 sekunder.

GLE kommer med kombinert ladekontakt for både vekselstrøm (AC) og likestrøm (DC). Via hurtiglading (60 kW) fylles batteriet på ca. 20 minutter, og i overkant av 3 timer fra en ladeboks (7,4 kW).

Som alltid når det er snakk om premiumbiler: Startprisen er ikke det du ender med å betale. Her er det veldig mye fint ekstrautstyr å velge mellom. Men bilen også godt utstyrt i utgangspunktet. Her er noe av det som er standard:

Mye standardutstyr

· Hengerfeste

· LED High Performance med adaptiv fjernlysassistent

· Widescreen cockpit med to høyoppløste 12,3-tommers skjermer

· MBUX telematikk med blant annet "Hey Mercedes" stemmestyring, touch-skjerm og navigasjon

· Parkeringsassistent

· Ryggekamera

· Kunstskinn

· Elektrisk bakluke

· Interiørbelysning med 64 forskjellige farger

· Blindsonevarsling

· Automatisk nødbrems

· Elektrisk innfellbare speil

Dette er SUV for de som vil skille seg ut

Når det står "de" på bakluken, betyr det at dette er en ladbar dieselhybrid.

Under en million

– Mye av det kundene tidligere har lagt på som ekstrautstyr er nå en del av standardutrustningen. Man får med andre ord en solid pakke allerede fra start.

– Sluttprisen vil naturlig nok variere med ulike preferanser, men vi tipper at mange havner et sted mellom 950.000-980.000 kroner, avslutter Myhre.

Vi har kjørt den allerede – klikk her for å lese testen av ladbar GLE

Se video: Ladbar offensiv fra Mercedes