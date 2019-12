Flere politidistrikt går mandag morgen ut med en advarsel mot en blå MDMA/ecstasypille som er i omløp i Norge.

«Pillene kjennetegnes med en trekantet form og en hodeskalla-logo fra filmen The Punisher. Dette kan være samme pille som har ført til to dødsfall i Storbritannia», skriver politiets nettpatrulje i Vest i Facebook-innlegget.

Rune Fimreite er leder for nettpatruljen i Vest. Han sier de er kjent med at tablettene er i omløp i Norge, og at de derfor ønsker å advare.

– Pillene har ført til dødsfall i Storbritannia, og derfor går vi ut med en advarsel. Vi ønsker at potensielle brukere og selgere av dette skal være klar over farepotensialet, sier han til TV 2.

Ifølge Det nasjonale instituttet for narkotikamisbruk kan tablettene gi følelsen av økt energi, glede og forvrengt sans- og tidsoppfatning. Legemidlet øker aktiviteten til hjernekjemikaliene dopamin, noradrenalin og serotonin.

Når det misbrukes eller tas i høye mengder, kan det imidlertid føre til alvorlig sykdom eller i ekstreme tilfeller død.

Også politiet i Follo og Østfold har gått ut med en advarsel om pillen.

«Har du kjøpt slike piller for å selge? Ikke gjør deg skyldig i andres død. Destruer pillene slik at ingen dør.»