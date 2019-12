– Ikke trygg på at dette går bra

Avgjørelsen skal i utgangspunktet falle mandag formiddag, norsk tid.

Ingrid er student og tar mastergrad mastergrad ved Sophia University i Tokyo, men har de siste 20 dagene sittet fengslet for narkotikasmugling. Hun nekter for anklagen.

Storebroren Bjarne har fulgt situasjonen hjemmefra, og sier til TV 2 at de har fått signaler om at det er håp. Likevel tør han ikke være for optimistisk.

– Advokaten har vært positiv, og sa til oss at han tror det er omlag 70 prosent sjanse for at hun blir løslatt. Men når hun har sittet fengslet så lenge, klarer jeg ikke kjenne meg trygg på at dette går bra, sier han.

Bekymret for Ingrids helse

Familien har hele tiden vært svært bekymret for hvordan Ingrid håndterer å sitte fengslet.

De som har kjennskap til situasjonen forteller at hun sitter isolert på en seks kvadratmeter stor celle på et politihus tre mil nord for Tokyo.

Ingrid har aspergers syndrom, som er en mild form for autisme, og familien er bekymret for hvordan hun håndterer å sitte fengslet. Hennes forsvarer, og andre som har besøkt henne, forteller at hun gråter mye og er fortvilet.

– Vi er veldig redde for helsen til Ingrid om det blir et nytt nederlag. Lillesøsteren min har sittet isolert i 20 dager, uten kontakt med omverdenen, sier storebroren.

Ingrid har broren Bjarne og to søstre, i tillegg til foreldrene, som venter hjemme i Norge. De er nå alle spente, men redde for konsekvensene av en potensiell siktelse. Bjarne sier at han reiser rett til Japan om Ingrid blir frifunnet i dag.

Han forteller at det er en svært krevende tid for familien, og at foreldrene har det tøft.

– De har det ikke godt. De har skrudd av alt av telefoner, og leser ikke nyheter. De har det tøft, sier han.

Bestilte kaker fra venninne

Ingrid ble arrestert for to uker siden, mistenkt for å ha bestilt en pakke som inneholdt marihuana fra USA. Det hele startet i februar da en venninne av Ingrid tok kontakt med Ingrid på Twitter, og sa blant annet at hun ville starte nettbutikk med kakesalg.

Dialogen endte med at Ingrid ville bestille noen kaker, og ble oppfordret til å sende en privat melding. Pakken ble stanset i tollen, og der fant tollerne 140 gram marihuana separat ved siden av kakene i pakken.

I Japan vurderes denne smuglingen som en alvorlig narkotikaforbrytelse. Ingrid har hele tiden nektet anklagen.

TV 2 har fått tilgang til et bilde som viser kakene Ingrid skal ha bestilt inn i landet, og anses som et viktig bevis i saken.