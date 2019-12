90 andre kvinner måtte se seg slått av Tunzi i konkurransen, som ble holdt for 68. gang.

Madison Anderson fra Puerto Rico ble nummer to i konkurransen, og Mexicos Sofía Aragón ble nummer tre.

– Jeg vokste opp i en verden der en kvinne som ser ut som meg, med min type hud og min type hår, aldri ble ansett for å være vakker. Jeg tror det er på å tide at det stopper i dag, sa hun til applaus fra scenen etter at hun vant.

21 år gamle Helene Abildsnes fra Søgne, som representerte Norge, kom ikke blant de 20 beste.