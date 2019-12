I Tokyo sitter den norske studenten Ingrid Martinussen fengslet, mistenkt for narkotikasmugling.

Hun ble pågrepet etter at en pakke som inneholdt kaker samt 140 gram marihuana ble stoppet i tollen. Pakken var adressert til leiligheten som Martinussen deler med en venninne i Tokyo.

I Japan vurderes denne smuglingen som en alvorlig narkotikaforbrytelse.

Viktig bevis

TV 2 har fått tilgang til et bilde som viser kakene Ingrid skal ha bestilt inn i landet, og anses som et viktig bevis i saken.

Bildet er hentet fra en Twitter-tråd Ingrids forsvarere mener vil bidra få saken henlagt. I tråden kommuniserer Ingrid åpent med avsenderen av pakken.

Stian Sopp er avtroppende leder for studentorganisasjonen ANSA i Japan og kjenner Ingrid godt. Han har sett hele Twitter-tråden, og understreker overfor TV 2 at narkotika ikke nevnes med ett eneste ord i dialogen mellom Ingrid og avsenderen av pakken.

Avgjørelse mandag morgen

Man venter nå på en avgjørelse fra aktoratet i saken, som er ventet å komme mellom klokken 12 og 15 lokal tid - mellom 04 og 07 her i Norge. Avgjørelsen, som er aktors alene, vil enten føre til at saken henlegges og Ingrid blir løslatt, eller at fengslingsmøtet forlenges og det tas ut en siktelse mot nordmannen.

Dersom aktor skulle endre statusen fra mistenkt til siktet vil situasjonen bli mye verre for Ingrid Martinussen. Da er ikke veien lang til en tiltale, noe som i praksis betyr at hun mest sannsynlig blir dømt for narkotikasmugling.

Domfellelsesstatistikken i Japan sier at over 99 prosent blir dømt dersom det blir en rettsak. Strafferammen i denne saken er seks års fengsel.

– Målet er at aktor skal beslutte at bevisene mot min klient ikke holder. Da vil hun bli sluppet fri, sier Ingrids norske bistandsadvokat Farid Bouras til TV 2.