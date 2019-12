Flere kritisk skadet etter vulkanutbrudd på New Zealand

UTBRUDD: Store mengder røyk er synlig fra fastlandet, som ligger 48 kilometer unna øya. Foto: Institute of Geological and Nucelar Sciences/GeoNet, Twitter

Flere er kritisk skadet etter et vulkanutbrudd på White Island i New Zealand. Flere personer befant seg på øya under utbruddet.