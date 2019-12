Flyet er nå tilbake i drift og på plass i Bodø. Det kunngjør Babcock på sine Facebook-sider.

– Dette flyet hadde ikke det samme problemet som de andre og er klarert for å settes inn i tjenesten igjen, skriver selskapet.

Lørdag ble fem av 11 ambulansefly satt på bakken på grunn av tekniske problemer.

Til tross for at ett av dem nå er tilbake i drift, er flybasen i Tromsø fremdeles uten ambulansefly.

– Fortsatt er fire fly ute med et problem i komponenter i overgangen mellom motor og propell. Vi jobber intensivt med å finne årsaken og rette feilen, skriver Babcock. Selskapet opplyser om at de i mellomtiden setter inn to ekstra fly som erstatning.

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS vant i 2017 anbudskonkurransen om å drive ambulansefly i Norge. Selskapet overtok tjenesten etter Lufttransport AS 1. juli 2019 og skal levere luftambulansetjenester i perioden 2019 til 2030.