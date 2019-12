Det opplyser det føderale politiorganet søndag.

– Hovedmålet vårt er å få bekreftet om han handlet alene eller om han var del av et større nettverk, sa spesialagent Raches Rojas søndag.

Så langt er det ikke gjort noen pågripelser i saken, og alle de utenlandske militære på opplæringsopphold på basen er gjort rede for.

Kan ha filmet angrep

Mannen som åpnet ild i et klasserom på basen, kom fra Saudi-Arabia. Han drepte tre personer og såret åtte før han ble skutt og drept av politiet.

I forrige uke skal mannen ha holdt et middagsselskap for tre andre studenter, der de så på filmer av masseskytinger, har en amerikansk tjenestemann opplyst til AP.

Det har versert meldinger om at noen av de samme klassekameratene skal ha filmet angrepet.

– Noen, en eller to, filmet det. Det som er uklart er om de filmet allerede før det begynte, eller om de fant fram telefonen og begynte å filme når de så hva som skjedde, sa forsvarsminister Mark Esper i et intervju søndag.

Mannen hadde også nylig besøkt New York, og FBI arbeider nå for å finne ut hva som var formålet med turen.

Nært forhold

Hendelsen har belyst det tidvis problematiske forholdet mellom USA og Saudi-Arabia.

Kongedømmet er en viktig amerikansk alliert i Midtøsten, men det er også blitt anklaget for å stå bak krigsforbrytelser i Jemen og drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i fjor.

Til tross for dette har president Donald Trump pleiet tette bånd til Saudi-Arabia, noe som har skapt misnøye på tvers av partilinjene i den ellers svært polariserte Kongressen.

Trump har forsvart forholdet med å trekke fram Saudi-Arabias store import av amerikansk militærmateriell.

Saudi-Arabias kong Salman har fordømt den «avskyelige forbrytelsen» og sier gjerningsmannen ikke representerer det saudiarabiske folket, skriver nyhetsbyrået AFP.

Kritikk fra egne rekker

Republikanerne Lindsey Graham og Matt Gaetz, som begge er blant presidentens mest lojale støttespillere, har tatt til orde for å avslutte det saudiarabiske treningsprogrammet gjerningsmannen var en del av.

– Jeg liker allierte og Saudi-Arabia er en alliert, men det er noe fundamentalt galt her. Vi må innstille programmet inntil vi finner ut hva som skjedde, har Graham sagt.

Gaetz, som er representant for distriktet der Pensacola-basen ligger, sier at skytingen må legge føringer for USAs videre forhold til Saudi-Arabia.

Han mener militærprogrammet må innstilles «inntil vi er helt sikre på at sikkerhetsklareringsprosedyrene våre er gode nok». Gaetz sier han videre har understreket overfor saudiaraberne at det forventes at kongedømmet ikke blander seg inn i den pågående etterforskningen.