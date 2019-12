Viking-profilen med annerledes reise til toppen: – Jeg var en gammel mann. Det er skjebnen

Fakta: Johnny Furdal Født:

4. mai 1986 (33 år)

4. mai 1986 (33 år) Kamper/mål i Eliteserien 2019:

15/3

15/3 Høyde:

1,83

1,83 Karriere:

2001-03: Rosendal

2004-06: FK Haugesund

2006: Vard Haugesund (lån)

2007: Trio

2008-18: Nest-Sotra

2018- : Viking

26. juli forsvant nemlig Furdal fra Sotra etter elleve sesonger i grønt og hvitt og ble i stedet mørkeblå i en alder av 32. Fire måneder senere hadde han vært med på å lede dem til opprykk, og ble kåret til årets spiller i Obos-ligaen til tross for at han kun spilte 13 kamper for Viking og de første 16 for Nest. En takknemlig 33-åring nærmest rister på hodet når han blir bedt om å beskrive hvordan følelsen var da han endelig skulle få sjansen i en virkelig storklubb.

– Jeg var en gammel mann og alt, vet du. Og så kjøper de meg for 700.000. Nei, det er artig. Jeg har mye å takke dem for.

– Var det en fordel for din karriere at Viking rykket ned fra Eliteserien?

– Ja, de hadde vel sikkert aldri hentet meg hvis ikke. Det er skjebnen det, smiler han.

– Det viser at man som fotballspiller ikke skal gi opp

Siden overgangen til rogalandsklubben i fjor sommer, har kvinnheringen blitt en virkelig favoritt i Stavanger. En blanding av uortodoks væremåte, briljant teknikk og herlig innstilling har ført ham rett inn i hjertene til både supportere og fotballeksperter.

LEGENDARISK: Her setter Johnny Furdal (nr 15) inn 2-0 til Nest-Sotra på sin nåværende lagkamerat Iven Austbø i 5-0-seieren til hjemmelaget på Ågotnes i fjor. En drøy måned senere var Furdal Viking-spiller og draktnummer 15 i Nest-Sotra fredet. Foto: Marit Hommedal/NTB Scanpix

– Han var veldig god i fjor, og er en av dem som har stått frem som en profil for laget. I vår var han lenge ut med skade og han har derfor ikke fått så mange minutter, men han har virkelig vist at han har noe på toppnivå å gjøre. Det er sikkert også veldig godt for ham selv. Selv om du har vært veldig, veldig bra på nivå to, så er det jo noe med å få muligheten på øverste nivå. Og det attpåtil når du egentlig er litt på vei ned, i hvert fall aldersmessig. Det viser jo at man som fotballspiller ikke skal gi opp, selv om man ikke har fått sjansen i Eliteserien, konkluderer Jesper Mathisen.

For den sjansen fikk til slutt altså Furdal, selv om han så sent som i 2015 uttalte at han neppe så for seg at den neppe ville komme da han takket nei til et Sogndal-lag som endte opp med å rykke opp fra nivå to til én.

– Jeg er såpass oppegående at jeg skjønner at jeg er i en alder hvor det ikke er spesielt sannsynlig å ta steget opp til Eliteserien, sa han til BA den gangen.

Etter karrierens største dag er det også en ydmyk 33-åring som møter pressen. Furdal innrømmer at følelsen han fikk da han entret nasjonalarenaen for karrierens største kamp søndag var noe annet enn den han har opplevd gjennom en årrekke med hjemmerenaer som Ågotnes på Sotra, Husnes Stadion, Kveddnabekkjen og Rosendal stadion.

– Det var gøy. Det er jo spesielt når en spiller på den største arenaen og får starte kampen og alt. Det var helt for jævlig gøy, rett og slett, gliser han.

– Han er en bohem, og det er ikke negativt

Ingenting legges imellom, og nettopp det er et annet element ved midtbaneeleganten som hylles av TV 2-ekspert Mathisen.

– Han er en «type», og det er også grunnen til at mange er blitt glad i ham. Det er ikke så mange bohemer igjen i norsk fotball, og begrepet bohem trenger ikke å være noe negativt, men han er en bohem. Både som type, i måten han fremstår på utenfor banen, og også på banen. Han både spiller fotball på sin egen måte og gjør ting helt på sin egen måte, sier den tidligere Start-spilleren.

Det har Furdal alltid gjort, og det har gjort ham til en yndling hos flere. Allerede i 2014 ble den da 28 år gamle Nest-Sotra-spilleren sammenlignet med Francesco Totti av daværende TV 2-kommentator Jørgen Klem etter å ha blitt det samme av dem som har fult 2. divisjon i en årrekke i forkant, og siden den gang har flere og flere fått øynene ordentlig opp.

Jesper Mathisens dom over cupmesterne: – Hele Viking-laget står som et klart og tydelig eksempel på at man aldri skal gi seg i fotballen. Du har i tillegg til Furdal, som ingen hadde tatt sjansen på, flere andre spillere i noe samme kategori. Viljar Vevatne var ikke god nok i Brann, han gikk til Sandnes Ulf, og ingen hadde vel trodd at han skulle være Vikings beste midtstopper i Eliteserien, men det har han vært. Du har Runar Hove, som var god for Florø, men nå virkelig har vist seg frem for Viking. Du har Adrian Pereira, du har Kristian Thorstvedt som var på vei over dammen, så det er mange profiler som det har vært veldig morsomt å følge denne sesongen. Som klubb har de vist det at selv om man ligger brakk, så er det håp. Det er 14 måneder siden de tapte 2-4 hjemme for Tromsdalen, så den forvandlingen er det bare å applaudere.

Kretsmester på ski, men det var ingen fordel i Ullevaal-snøen

Før kampen søndag snakket mange om været, og det florerte bilder av at Ullevaal-gresset måtte måkes bart for snø. Furdal er selv kretsmester på ski fra sine ungdomsår, men drar på smilebåndene når han blir spurt om akkurat det var en fordel på Ullevaal-matten denne gang.

– Hehe. Nei, det er det ikke. Det er lenge siden jeg har stått på ski, men litt snø og sånt det er nå sånn det er. Det er ikke noe vi kan gjøre noe med.

– Hvordan var banen?

– Den var helt grei. Den var ikke kjempebra. Men sånn er det i desember, avslutter en strålende opplagt Johnny Furdal.

Midtbaneeleganten som i en alder av 32-33 endelig har fått vise seg på den aller største scenen i Norge.