Søndag morgen advarte brannvesenet om vanskelige kjøreforhold og ba folk om å kjøre forsiktig.

Denne oppfordringen var ikke ubegrunnet – i løpet av søndagen har politiet meldt om en rekke ulykker.

– Ikke alltid lett å se at det er glatt

I Sør-Øst politidistrikt har det vært flere hendelser som følge av glatte veier. Klokken 19 rykket nødetater ut til en trafikkulykke på fylkesvei 356 ved Kilebygda, der en bil kjørte ut og traff fjellveggen.

En kvinne og et barn kom uskadd fra hendelsen.

«Veldig glatte veier i området», skrev politiet.

Klokken 20.41 kjørte en bil i grøfta i Holmestrand. To personer var involvert i ulykken – begge var uskadd.

– Det er mange glatte veier. Det har vært litt regn i lufta som har lagt seg som is, sier operasjonsleder Marianne Mørch.

Hun oppfordrer bilister til å kjøre pent.

– Det er ikke alltid like lett å se at det er glatt. Asfalten er mørk, og det kan være glatt selv om veien bare ser våt ut, sier operasjonslederen.

– Glatt flere steder

I Øst politidistrikt var to biler involvert i en trafikkulykke på Vålerveien vest for Moss klokken 20.38. To personer ble kjørt til legevakta for sjekk.

– Det er glatt flere steder, så det har vært noen trafikkuhell. Jeg vet at saltbiler er ute og ruller, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

– Det er tidvis glatt flere steder, men det er årstiden. Det er ikke unormalt. Vi oppfordrer til å kjøre etter forholdene.

ULYKKE: To biler var involvert i en ulykke på Vålerveien i Østfold. Ingen ble alvorlig skadd. Foto: Nyhetstips.no

Underkjølt regn

I Bærum rykket nødetater ut klokken 19 etter trafikkulykke mellom to biler. Flere personer hadde nakkesmerter etter en påkjørsel bakfra. Ingen ble alvorlig skadd.

«Det er svært glatt på stedet. Veitrafikksentralen forsøker å få noen til å strø strekningen mot Brynsveien», skrev politiet i Oslo.

Det har også vært vanskelige kjøreforhold i Agder. Klokken 16.34 fikk politiet melding om en trafikkulykke på E18, hvor en bil hadde kjørt inn i autovernet.

«Meldt om kjedekollisjon med tre biler. Underkjølt regn og glatt veibane», opplyste politiet. Tre personer ble sendt til legevakt for sjekk.