Hovedredningssentralen plukket opp Mayday-meldingen som kom via Kystradio Nord klokken 10.42, og sendte både kystvaktskipet Farm, redningsskøyta Odin og et Sea King-helikopter fra Bandak mot stedet.

– Fiskebåten hadde fått sitt eget fiskebruk i propellen, og sånn sett mistet muligheten til å manøvrere og få fremdrift, forteller vakthavende redningsleder Finn Tore Sortland ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB.

Fiskebåten kastet anker, men det tok til før ankeret tok tak.

– Båten drifta mot et skjær og var ganske nær på et tidspunkt. Det var liten nordlig kuling og ganske røft vær.

Ettersom det ville ta minst en time før redningsskøyta og kystvaktskipet var fremme, måtte Sea King-helikopteret, som raskt var fremme på stedet, ta i bruk kreative metoder for å hindre at fiskebåten gikk på skjæret, forklarer Sortland.

– Da vi ankom Risvik så vi at det var to muligheter. Enten evakuering, eller å prøve å bruke rotor downwash til å presse båten inn på en annen driftslinje som gikk vest av skjærene, sier fartøysjef Nils Arne Ro.

Etter en kort redegjørelse av alternativene for kapteinen på Risvik, valgte han å prøve å forandre driftslinjen ved hjelp av lufttrykket fra helikopteret.



– Redningshelikopteret går over på siden og klarer å skyve båten i riktig retning ved hjelp av vinden fra rotoren, sier Sortland, som legger til at han aldri har hørt om at dette har blitt gjort før.

Redningsskøyta Odin kom etter hvert til stedet og fikk slept fiskebåten i sikkerhet.

– Det var seks fiksere om bord og det er bra med alle sammen, forklarer Sortland.

Ro opplyser at det hele tiden var rom for å gjøre en evakuering trygt og raskt.

(©NTB/TV 2)