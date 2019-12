Dette er noe som bør besvares i klartekst, slik at vi ikke får en ny situasjon lik den før, under og etter Pyeongchang-OL i 2018, der blant annet utøvere som ble nektet deltakelse i OL var å finne i verdenscupen. Dette førte til usikkerhet, forvirring og hoderisting både blant utøvere og tilskuere. Forståelig nok. Det handler om idrettskonkurransens troverdighet. Det er også viktig at WADA legger tøffe kriterier til grunn i vurderingen av hvilke russere som skal få konkurrere under nøytralt flagg. Her er det viktig at det faktisk blir et nåløye, og ikke en låvedør. Om det blir for mange russere som deltar under nøytralt flagg, vil sanksjonene i realiteten ikke ha særlig effekt.

Jukset har foregått i en slik skala at det er nødt til å få dyptgripende konsekvenser for de ansvarlige. Tilsynelatende er det fortsatt ingen vilje fra russernes side til å samarbeide og bidra til å oppklare det som har skjedd. Når vi ikke blir gitt anledning til å lære av historien, må det i alle fall besvares med et tydelig språk, slik at hele verden forstår at dette er uakseptabelt. Slik forhindrer vi at denne type historier gjentar seg.

Det er mange som har blitt lurt av det russiske dopingjukset, og Antidoping Norge er ikke et unntak. I 2008 inngikk vi et samarbeid med RUSADA for å bygge opp en solid antidopingorganisasjon frem mot OL i Sotsji i 2014, men vi ble etter hvert holdt mer og mer på avstand. Vår opplæring og veiledning viste seg å være til liten nytte og ble ikke brukt til å fremme en idrett med like konkurransevilkår. Historien viser at vi ikke kan stole på russernes vilje til å komme til bunns i eget dopingproblem. Det må en kulturendring til, og Antidoping Norge har tatt til orde for at det russiske antidopingarbeidet settes under internasjonal administrasjon.

Når WADA-styret behandler CRCs rapport mandag, er det én ting som er viktigere enn alt annet: Vi må ikke la oss lure igjen.