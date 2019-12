Skuespiller Caroll Spinney, mest kjent for rollen som Big Bird i «Sesame Street», er død.

Spinney ble 85 år gammel. Han døde i Connecticut etter å ha levd med dystoni.

I tillegg til å spille den store gule fuglen, hadde Spinney også stemmen til Oscar the Grouch, den grønne figuren som bodde i en søppelkasse.

– Arven vil leve evig

Det var Sesame Workshop som kunngjorde nyheten om Spinneys død. De kaller ham et «artistisk geni», hvis «arv i Sesame Workshop og den kulturelle himmelen vil vare evig».

Sesame Workshop skriver videre at Spinneys talent og store hjerte passet perfekt til å spille den store gule fuglen som brakte glede til generasjoner av barn.

«Hans elskverdige og hissige «Grouch» ga oss alle tillatelse til å være i dårlig humør iblant».

Priser

Caroll Spinney har vunnet fire Daytime Emmy-priser for innsatsen i «Sesame Street» og to Grammy-priser for relaterte sanger.

I tillegg til flere andre utmerkelser, vant Spinney National Academy of Television Arts and Sciences' Lifetime Achievement Award ved Daytime Emmy Awards i 2006.

I 1994 ble Spinney hedret med en stjerne på Hollywood Walk of Fame.