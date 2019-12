Saken oppdateres!

Leif Kristian Nestvold-Haugen havnet på tredjeplass, og Henrik Kristoffersen tok andreplassen.

Amerikaneren vant med tiden 2:31.25.

– For meg er det personlig, endelig sette den. Jeg fikk litt flashback til VM egentlig. Det var nære på et par steder, men det var høy risiko, og det fikk jeg betalt for, sier Nestvold-Haugen til NRK etter rennet.

Leif Kristian Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen lå på 2.- og 3.-plass før finaleomgangen i storslalåm i Beaver Creek. Amerikaneren Tommy Ford hadde ledelsen, og på fjerdeplass var enda en amerikaner - Ted Ligety.

Dermed lå det til rette for USA mot Norge i andreomgang.

– Jeg er ganske fornøyd. Det er vanskelig å slå dem som har trent mye på den Nord-Amerikanske snøen. Så jeg er bra fornøyd med dagen, sier Kristoffersen til NRK.

19-åringen Lucas Braathen imponerte og kom seg til finaleomgangen fra 13. plass. Men endte til slutt på 15. plass.

Aleksander Aamodt Kilde og Rasmus Windingstad kjørte ut, mens Kjetil Jansrud valgte å stå over mektige rennet i Beaver Creek.