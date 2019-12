Søndagens 1-0-seier til Viking i cupfinalen over FK Haugesund markerte slutten på sesongen til de to involverte lagene, og også slutten på Martin Samuelsens låneopphold i FKH.

FIKK PRØVE SEG: Som 18-åring spilte Samuelsen to kvalikkamper i Europa for West Ham. Han er fremdeles under kontrakt med Premier League-klubben. Foto: Adam Davy

22-åringen har kontrakt ut den inneværende Premier League-sesongen med West Ham, men på spørsmål om han nå skal tilbake og melde seg for trening i Øst-London den kommende tiden er han usikker.

– Jeg vet ikke hva som skjer. Det er uvisst. Nå får jeg se, og så må jeg ta et valg.

– Du skal ikke tilbake til England og begynne og trene med West Ham?

– Nei, altså… Ingenting er bestemt, sier teknikeren til TV 2.

– Det føles utrolig kjipt

Samuelsen svarer høflig og reflektert overfor alle i intervjusonen etter søndagens nedtur i cupfinalen mot rivalene fra Stavanger, men det er også åpenbart at nederlaget går inn på ham.

– Det føles utrolig kjipt. I bunn og grunn er det det å tape kampen i seg selv som er verst, og så er det kanskje litt ekstra kjipt at det er mot Viking, sier Samuelsen.

Unggutten var spådd en lysende fremtid da han forlot Manchester Citys akademi til fordel for West Ham i 2015, han satt på benken mot Liverpool i Premier League som 18-åring og han har over 30 aldersbestemte landskamper.

Fra tre A-landskamper til en lang rekke utlån

I 2016 ble det sågar tre A-landskamper - og scoring mot San Marino på Ullevaal - men intet gjennombrudd i engelsk fotballs øverste divisjon. En utlånshverdag i Peterborough, Blackburn, Peterborough igjen, Burton og VVV-Venlo gjorde ham aldri til det mange hadde håpet på. Forut for inneværende sesong i Norge bar det tilbake til haugalandet og FKH, der spillegleden og selvtilliten er gjenvunnet for driblefantomet.

– Det har vært en god høst, og det var synd at det skulle ende på denne måten her. Det hadde virkelig vært fint å kunne krone det med seier i dag og et cupgull. Menmen, sånn er det, sier en tydelig skuffet Samuelsen.

Les også: Samuelsen i 2016: – Lagkameratene roper Messi istedenfor Martin

Utelukker ikke å fortsette i FKH

Nå håper nok mange FKH-supportere at det kan bli nye muligheter for å se Samuelsen ikle seg den hvite og blå drakten i 2020. 13 scoringer på 35 kamper i 2019, hvorav sju mål i cupen der han ble toppscorer, var fasiten i debutsesongen.

Overfor TV 2 er Samuelsen klar på at det kan være en mulighet å fortsette i barndomsbyen.

– Ja, det er definitivt en mulighet, det, er de høflige, men resignerte, avsluttende ordene fra en av søndagens mest skuffede menn.

Forut for søndagens kamp ble Samuelsen nevnt på det engelske nettstedet Hammers News som West Hams «forgotten man». Nordmannen debuterte med scoring i treningskamp for klubben sommeren 2015, og fikk i tillegg til benkeopptredenen mot Liverpool også muligheten i to obligatoriske Europaliga-kvalifiseringskamper for østlondonerne.

Mandag spiller klubben hans Premier League-kamp på ny. Se West Ham-Arsenal mandag fra 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!