Manchester United brukte store penger for å få tak i Aaron Wan-Bissaka før sesongen, og det tok ikke lang tid før 22-åringen løste Ole Gunnar Solskjærs høyrebackproblem.

I lørdagens 2-1-seier over Manchester City stengte Wan-Bissaka siden sin og stoppet de lyseblås toppscorer, Raheem Sterling.

– Han er en så merkelig spiller. Med ballen er han ikke så god. Så ærlige må vi være, men uten ball og til å nekte sjanser var han fantastisk igjen. Han takler og blokkerer gjennom 90 minutter. Det ser ut som om han synes det er like gøy som det er for en spiss å score mål. Det ser ut som han liker kroppskontakt og å være overalt, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er som om han har overtaket hele tiden, og det er ikke normalt. Han stoppet Manchester City så mange ganger. Han er en fascinerende spiller. Han kaster inn kroppen overalt hele tiden, fortsetter Stamsø-Møller.

Tidligere Manchester United-spiller Darren Fletcher er også mektig imponert over måten Wan-Bissaka har levert i sine første måneder på Old Trafford.

– Han elsker å forsvare seg. Det er forfriskende å se, men han må bli bedre med ballen. Forhåpentligvis jobber han med mottak og pasninger på trening. Jeg ser ikke for meg at han kommer til å bli en angripende back som stormer fremover, sier Darren Fletcher i TV 2s Premier League-studio.

Skotten sitter også med innsideinformasjon fra treningsfeltet på Carrington.

– Jeg snakket med noen Manchester United-spillere, og de fortalte at ingen spillere har klart å passere Wan-Bissaka på trening denne sesongen. Det er som om han nekter å slippe spillere forbi. Han må bli bedre teknisk, men han er en fantastisk back. Når han blir bedre teknisk, kommer han til å ta spillet sitt til et nytt nivå. Han er en fantastisk forsvarspiller og bidragsyter for Manchester United, mener Fletcher.

Etter helgens kamper ligger Manchester United på femteplass i Premier League med fem poeng opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen. Solsjærs menn møter AZ Alkmaar hjemme i gruppefinale i Europaligaen torsdag kveld, før Everton er motstander i ligaen søndag ettermiddag.