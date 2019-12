Johanna og sønnen (12) fikk beskjed om å forlate Norge før jul – eksperter reagerer

Som TV 2 tidligere har fortalt, har Johanna Vidalon (44) fått endelig avslag på opphold i Norge. Hun har også fått plikt til å reise ut av landet senest 11. desember.

Etter at Johanna stod fram og fortalte at hun var redd for å at familien skulle bli splittet, har støtteerklæringene strømmet inn. Håpet er tent for at hun og sønnene kan feire jul sammen i Norge likevel.

– Jeg er så glad for all støtten jeg har fått. Tusen takk! smiler hun.

– Omdiskutert

Lørdag gikk Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim ut mot Utlendingsnemnda (UNE) og mente de tolket regelverket i denne saken for firkantet. Nemnda krevde at 12 år gamle Konstantinos måtte ha egen inntekt, til tross for at moren forsørger dem.

– Her er intensjonen om at familien kan forsørge seg selv oppnådd, og da mener jeg man må få tilpasset reglene slik at familien får bli, sa Helgheim til TV 2.

Nå argumenterer en av Norges fremste EØS-eksperter Finn Arnesen for at Utleningdsnemnda (UNE) ikke må forhaste seg i denne saken.

Tolkningen av reglene er omdiskutert påpeker han.

Ingen grunn til å flytte

Advokatfullmektig Felix Olivier Helle, som representerer familien, har varslet at han stevner UNE for retten hvis de ikke gjør om avslaget.

Han har samtidig bedt om såkalt utsatt iverksettelse av vedtaket. Det betyr at han ber om at Johanna får bli i Norge, mens saken prøves for domstolen.

Johanna og sønnene Konstantinos (12) og Maximo (18) kom fra Hellas til Norge for snart fire år siden, sammen med Johannas daværende ektemann og stefar til guttene.

Han dro tilbake til Hellas, mens Johanna og sønnene ble igjen i Norge. De er greske statsborgere, mens hun har statsborgerskap fra Peru. Sønnene er altså EØS-borgere, mens alenemoren er fra et såkalt tredjeland.

De fikk opphold i Norge som familiemedlemmer til Johannas daværende ektemann etter EØS-reglene.

– Ville det ikke vært naturlig at alle dro tilbake?

– Nei, han var ikke barnas far. De hadde gode resultater på skolen og mor var i en god jobb, så det fantes ingen grunn til å flytte. EU-barn har lov til å bli selv om en av omsorgspersonene drar, sier Helle.

Dette bestrider Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendningsnemnda (UNE), fordi de mener reglene er forskjellige for unionsborgere i EU og statsborgere i EØS.

Professor i rettsvitenskap ved Senter for europarett, Finn Arnesen, mener imidlertid at det ikke er så opplagt som utlendingsmyndighetene vil ha det til.