Enorme folkemengder tok til gatene søndag. Marsjen er den største siden opptøyene startet for rundt seks måneder siden.

Den estimerte valgdeltakelsen var 800 000. Det melder Reuters.

«Kjemp for frihet! Stå med Hongkong!», sang demonstranter som bestod av alt fra studenter til eldre.

Demonstranter sprayet «anti-Beijing» grafitti på en Bank of China-bygning etter mørket hadde lagt seg.

Opprørspolitiet stod på vakt, og oppførte seg behersket da demonstrantene ropte «hunder» og «kakkerlakker» mot dem.

– Det er juletid snart, men vi er ikke i humør for å feire lenger, sa en 23 år gammel student, Lawrence, søndag.

Han holdt en plakat som sa «Mitt ønske for 2020 er universell stemmerett», en henvisning til krav om åpen avstemning over den for tiden upopulære lederen, Carrie Lam.

Den tidligere britiske kolonien på 7,4 millioner mennesker vendte tilbake til kinesisk styre i 1997. Den styres under en «One country, two systems»-formel, som garanterer friheter som ikke er tillatt i fastlands-Kina.

Demonstrantene i Hongkong frykter at Beijing strammer inn på frihetene etter et lovforslag som gjør det mulig å utlevere etterlyste til kinesiske myndigheter ble fremmet.

Forslaget ble imidlertid fort trukket tilbake, men demonstrantene holdt seg på gaten, og krever demokratiske reformer.

Siden juni har det vært over 900 demonstrasjoner i Hongkong.

Mange av dem har utviklet seg til å bli voldelige. Da har politiet svart med tåregass, pepperspray og vannkanoner. Mange demonstranter har blitt skadet i opptøyene, og nesten 6000 mennesker er arrestert.