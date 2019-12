Norge - Danmark 22-19 (12-9)

– Må jeg? Kan jeg stå denne veien? Det ser ikke bra ut. Oi, oi, sier en lattermild Heidi Løke når TV 2 vil snakke med henne like etter 22-19-seieren mot Danmark søndag.

Strekspilleren fikk seg en skikkelig karamell i duell med Lotte Grigel i første omgang. Da hun møtte opp i pressesonen i Aqua Dome Kumamoto, var nesa både hoven, blå og litt skjev – men det tok ikke smilet fra Løke.

– Jeg spurte om jeg kunne slippe å komme ut her. Da jeg kom i garderoben i pausen, var det som møtte meg at Camilla (Herrem) knakk sammen, sier Løke, som kom inn senere i kampen etter å ha fått behandling.

Thorir: – Gror før hun gifter seg

Løke er usikker om nesa er brukket, men erkjenner at «det ser sånn ut».

– Jeg kan ikke svare på det akkurat nå, men det ser ganske greit ut, sier Løke, som forsikrer at «det går fint».

Landslagssjef Thorir Hergeirsson var ikke særlig bekymret for Løkes nese.

– Den kommer til å gro før hun gifter seg, som min mor pleide å si, sier Hergeirsson til TV 2.

Landslagslege Anne Froholdt så ikke like spøkefullt på smellen.

– Jeg er ikke glad i skader, og får man en skade i ansiktet, så blir jeg bekymret. Jeg synes den nesa ser skjevere ut enn før, og jeg mistenker at det er et brudd. Det skal sjekkes opp i morgen. Vi er i dialog med teamguiden, som skal få oss til spesialist og forhåpentligvis ta et bilde i morgen tidlig, sier Froholdt til TV 2.

DUELLEN: Det var i duellen med Danmarks Lotte Grigel at Heidi Løke fikk han albue i nesa. Foto: Daniel Stiller, Bildbyrån

– Samtidig må vi tenke på at neser er sårbare ting, og kanskje ser det verre ut enn det er. Vi har hatt andre som har fått trøkker i nesa tidligere, og det har sett blått og skjevt ut de første dagene, så har det gått seg til. Men dette er mer enn en liten skade, fortsetter Froholdt, som understreker at de gjorde grundige tester på veteraner før de slapp henne løs i andre omgang.

Herrem slet med å holde seg

Like bortenfor Løke i intervjusonen står Herrem og knekker sammen.

– Altså, det er stygt å si det, men jeg slet med å holde meg da jeg kom inn i garderoben. Jeg satt litt skrått for henne på benken også, så ser du bare … Jeg var også helt alvorlig og spurte om det gikk greit, om hun var kvalm eller svimmel. Hun sa det gikk fint, så da begynte jeg å le igjen, sier Camilla Herrem, før hun bryter ut i en ny latterkule i intervjuet med TV 2.

– Heidi ser ut som en million, så det er ikke noe problem. Hun kan komme med brukket nese uansett. Hun er nydelig, fortsetter Sola-spilleren.

Løke var mest opptatt av at Norge vant nøkkelkampen mot Danmark.

– Det er utrolig kjedelig at vi fikk starten vi fikk, men utrolig deilig at vi fant, sier Løke, før hun ble forstyrret av pressekorpset som står forn henne.

– Det er utrolig gøy å se at alle står her og ler. Men det var en veldig sterk lagseier, fortsetter Løke.