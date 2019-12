Søndag besøkte Morrison et kontrollrom hos brannvesenet i regionen Hawkesbury, der flere skogbranner startet forrige uke.

Shane Fitzsimmons, som leder brannvesenets avdeling i regionen, skriver på Twitter at Morrison deltok på et møte med lokale brannmenn og takket dem for innsatsen.

– Våre brannmenn som kjemper mot skogbrannene, er helt fantastiske, skriver Fitzsimmons videre.

Rundt 1.600 brannmenn deltar i arbeidet.

Venter på regn

Brannene er 75 kilometer nordvest for Sydney. Myndighetene har fastslått at brannen er for heftig til at den kan slukkes, og at den vil brenne i ukevis inntil det kommer regn i januar.

Røyken henger tungt over byen og aske drysser ned over de 5,7 millioner innbyggerne. Det kan den forstsette med i både uker og måneder.

I deler av New South Wales, inkludert deler av Sydney, er luftkvaliteten så dårlig at det skal tilsvare å røyke et titalls sigaretter om dagen.

Innbyggerne har nå fått strenge restriksjoner på vannbruk. Brytes disse risikerer man strenge sanksjoner, ifølge News.com.au.

Megabrann

Flere branner er smeltet sammen og blir omtalt som en «megabrann» som alene herjer på et tre millioner mål stort område i Gospers Mountain. I tillegg er det en rekke andre mindre branner i delstaten, som er Australias mest folkerike.

680 boliger så langt er blitt flammenes rov. I tillegg er over 2.000 driftsbygninger av ulik art brent, melder den nasjonale kringkasteren ABC News.

En av metodene for å bekjempe flammene er selv å starte kontrollerte branner for å stanse ilden i å spre seg inn mot bebygde områder.

– Hvis vi greier å svi av områdene i tide før den store brannen kommer hit, kan vi minimere skadene i to landsbyer, sier brannleder Andrew MacDonald som deltok i arbeidet i landsbyen Warragambe like vest for Sydney.

Langvarig tørke har ført til at brannene i år både starter tidligere og brenner mer intenst enn tidligere år.

TV 2/NTB