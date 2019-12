– Han skal virkelig få høre det. Pokalen skal stå midt på bordet under julemiddagen

Har slått tilbake etter nedtur: – Kunne ikke drømt om noe mer

For Kristians del ble cuptriumfen den ultimate revansje, etter at drømmen om en fotballarriere var i ferd med å svinne hen da han aldri fikk noe gjennombrudd i Stabæk. I stedet gikk turen tilbake til barndomsklubben, der han med stolthet nå står som norgesmester i sitt første år som seniorspiller.

– Det å være 20 år og vinne NM-gull og ha vært med å bidratt så mye i Viking, det er helt sykt. Jeg kunne ikke drømt om noe mer. Følelsene slippes ut også etter kampen her. Jeg klarer ikke å holde det tilbake. Det er utrolig stort, sier midtbanespilleren.

Også far Thorstvedt var rørt, og er imponert over det sønnen hans har fått til.

– Han begynte å spille i Viking da han var fem år, så det er klart at dette betyr noe. Og kontrasten er jo enorm. For to år siden gikk han og var frustrert og lei seg fordi unggutter som var yngre enn ham fikk trene med A-laget til Stabæk. Han var ute i kulden, og nå står han her to år senere og har vunnet cupgull, sier TV 2s fotballekspert.

Kristian Thorstvedt signerte for Viking etter at de mørkeblå hadde rykket ned fra Eliteserien i 2017, og ifølge faren var timingen perfekt. Stadig progresjon både for spiller og klubb har vært hovedingrediensene i suksessen.

– Jeg må få skryte av Bjarne Berntsen som gav ham en sjanse. Han så noe ingen andre så. Så har det nok vært bra for ham å starte i Obos-ligaen og spille seg inn der. Nå har han fått være med på oppturen som har vært både i byen og laget, og det har vært en veldig god match, sier den tidligere toppkeeperen.

Best i vest: – De andre er lillebrødre

Debutsesongen på toppnivå endte altså med 5. plass på tabellen - sju poeng foran vestlandsrivalene Brann - og cuptriumf mot fylkesrival FKH. Skal en tro yngste blad Thorstvedt er det de mørkeblå som nå har gjenerobret «best i vest»-tronen.

– Ja, nå er det i hvert fall ingen tvil. Nå er det vi som er sjefen og de andre som er lillebrødre, sier 20-åringen.

Og selv om han har et mål om å kunne svare på faren kontring og selv slå i bordet med en FA-cuptriumf en dag, er det liten tvil om at 20-åringen også er tålmodig og holder beina godt plantet inntil videre.

– Jeg sitter jo og ser på Premier League hver helg, så England er jo en liga jeg har lyst til å spille i. Enten det eller en annen topp-fem liga. Det er målet mitt. Men om det blir nå om to år eller sju år er ikke så viktig. Jeg har lyst til å nyte fotballen og spille i utlandet på et eller annet tidspunkt, sier han.

Ladet opp med Sons drømmemål

Lørdag ladet han opp til cupfinalen med å se favorittlaget - farens gamle klubb Tottenham - slå Burnley 5-0, blant annet etter det han omtaler som en «syk scoring» av Heung-min Son.

– Det gav meg litt boost, altså. Det gjorde det. Det var kjekt å sitte og se på, selv om jeg ikke har helt troen på Mourinho ennå. Men nå pleier jo jeg å være litt kritisk så tidlig, smiler Kristian Thorstvedt før han deretter gjør seg klar for å entre cupfinalens bankett som vinner.

Det er noe faren aldri har kunnet gjøre.

I Norge.