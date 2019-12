De russiske lagene støtet annenhver gang, og med drøyt en kilometer igjen fikk russerne luke.

Verken Finn Hågen Krogh eller Vebjørn Turtveit klarte å holde følge, og da stod kampen om seieren mellom de to russiske lagene.

– De leker jo med konkurrentene, konstaterte NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Sergej Ustjugov skulle egentlig ikke gå stafetten, men ble kastet inn på Russlands andrelag i siste liten. Opp bakkene på slutten knakk Ustjugov landsmann Melnichenko, og kunne gå inn til seier for det russiske andrelaget.

Finn Hågen Krogh sikret tredjeplassen for det norske førstelaget, mens Norge 2 ble nummer fire.

– Det var tungt. Det var ikke noe gratis å få på føret i dag. Selv om man gikk rolig, ble man litt småstiv likevel. Så gikk de fort i bakken, og da hadde jeg ikke så mye å svare med, sier Hågen Krogh til NRK.

Vanskelige forhold

Pål Golberg gikk første etappe for Norge i de vanskelige forholdene på Lillehammer. Russiske Andrej Larkov trøkket litt til på andrerunden, og feltet sprakk litt opp. Norge og Russland vekslet alene i tet, med Sverige like bak.

Mye nysnø har ført til vanskelige forhold søndag, noe som satte en demper på etappen.

– Vi driver med utendørsidrett, men dette er jo litt kjedelig. Det er vanskelig å gå ordentlig på ski, sa Golberg til NRK etter sin etappe.

Forholdene gjorde at det ble gått rolig fra start på etappe to også, noe som gjorde at flere lag kom seg opp igjen i teten på den første runden, deriblant Norges andrelag. Russiske Belov kjørte hardt i de lange bakkene inn mot veksling, og blant andre Sverige måtte slippe. Ved veksling hadde Finland, Russland 2 og Norge fått en liten luke ned til konkurrentene.

Som på etappe to samlet det seg på den første runden også på tredje etappe. Som på de to første etappene ble det kjørt knallhardt opp de siste bakkene. Simen Hegstad Krüger trøkket til for det norske andrelaget, og bare Sverige klarte å følge med de to norske lagene inn til tredje og siste veksling. Likevel var begge de russiske lagene på skuddhold før ankeretappen.

Som på de to foregående etappene samlet det seg i løpet av den første runden. På siste runden klemte russerne til, og sikret dobbeltseier.