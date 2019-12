Seieren markerer slutten på Ingebrigtsens juniorkarriere. Neste sesong stiller han i seniorklassen.

Farten var enormt høy fra start av, med Ingebrigtsen oppe og styrte tempo allerede etter drøye minuttet.

Etter drøye ti-elleve minutter de fleste hektet av, med Ingebrigtsen stadig i tet.

Minuttet senere hadde han kvittet seg med de tre nærmeste utfordrende, og to-tre minutter etter det var han et hav av tid foran konkurrentene.

Ekspertene var ikke sene med å hylle 19-åringen.

– Han er et unikum. Han fikser håret og tørker svette underveis. Han er ikke helt i kjelleren her, sa ekspert Sindre Buraas under NRK sin sending.

Dermed kunne han løpe i mål i ensjom majestet, fullstendig overlegen. Det så nesten ikke ut som han var sliten engang.

– Det var en kul løype og mye bra publikum. Det var utrolig kult å løpe et progressivt løp der jeg økte farten hele tiden. Utrolig kult, sier han til NRK etter gulløpet.

Ayetullah Aslanhan fra Tyrkia ble nummer to, 38 sekunder bak mens Efrem Gidey fra Irland tok bronsen 41 sekunder bak Ingebrigtsen.

– Det skal jo løpes, så ingenting er en selvfølge. Men man merker tidlig hvem som har mer krefter igjen. Det er jo førstemann til mål, så …, sa Ingebrigtsen.

I tillegg til Ingebrigtsens gull tok Norge sølv på lagkonkurransen.

Håkon Stavik ble nest beste norske på en 8.-plass, minuttet bak Ingebrigtsen.

Senere søndag skal Filip Ingebrigtsen og langrennsløperen Didrik Tønseth i aksjon i seniorklassen. De får følge av Per Svela og Ådne Andersen i seniorklassen for menn.

Også Karoline Bjerkeli Grøvdal skal kjempe om EM-medaljer i Lisboa søndag.