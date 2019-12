De senere årene har salget av SUV-modeller og crossovere økt med rekordfart. I dag vil tydeligvis «alle» ha høy og praktisk bil. De store taperne er gårsdagens favoritt-biltype – de store stasjonsvognene, som nesten ikke er salgbare lenger.

Her i Norge spiller det også inn at vi etterhvert har fått en god bunke elektriske SUV-er og crossovere å velge mellom. Mens det ikke finnes en eneste e-stasjonsvogn på markedet.

Her er det lett å se at bilprodusentene prioriterer SUV foran stasjonsvogn når de lager elbil. Og grunnen til det er ganske enkelt hvor etterspørselen er størst.

– Før var SUV-er og andre høye biler en biltype som særlig godt voksne bilkjøpere foretrakk. Slik er det ikke lenger. SUV er i dag svært hot også for yngre generasjoner. Det er mange årsaker til at det er slik, og god plass er bare en av dem, bekrefter Øyvind Årbogen, fagkonsulent i trafikkfaget i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) overfor Broom.

Bedre oversikt

– Høye biler er det mange som synes er bra. Det er ingen tvil om at slike biltyper gir fysiologiske fordeler uansett brukers alder, selv om det fortsatt er eldre generasjoner som elsker biltypen høyest. Dette går både på bekvem inn- og utstigning og sikt.

– Hvorfor ser man bedre i en SUV?

– Det handler om en annen sittestilling enn i lavere personbiler. Man sitter mer rett i kroppen. Kombinasjonen av bilens høyde og den oppreiste sittestillingen gjør absolutt at man får bedre oversikt.

Alle som har sittet i førerhuset på en stor lastebil forstår hva det betyr for sikten å sitte høyt, understreker Årbogen.

Toyota RAV4 er nærmest definisjonen på en folkelig SUV. Den har vært en bestselger i flere generasjoner.

Lettere med syv seter

– Hva med sikkerhet?

– Følelsen av opplevd sikkerhet er nok sterkere i en SUV enn i en vanlig personbil. De fleste SUV-er er ikke bare høyere, men oppleves gjerne også som generelt større. Da styrkes absolutt følelsen av sikkerhet, legger han til.

– Det er også flere andre gode grunner til at biltypen er så ettertraktet. SUV-er er veldig populære, og er dermed lettere å selge brukt til en bedre pris enn mange andre biltyper. For de som trenger god plass gir dessuten SUV langt bedre muligheter for å få syv seter, og innlasting er både lettere og enklere med riktig arbeidshøyde. Lastekapasiteten er som oftest høyere enn for personbiler, og naturligvis er mulighetene for tilpasning av hundebur også mye bedre.

Fagkonsulent i ATL, Øyvind Årbogen: – Mange fordeler med SUV - men ikke bare plusser. Foto: Frank Williksen

Negativ betydning

– For mange betyr dessuten firehjulsdrift mye, og mange SUV-modeller kan leveres med dette.

– Bare fordeler?

– Nei, helt rosenrødt er det likevel ikke. Biltypen har noen utfordringer på grunn av størrelsen, for eksempel i parkeringshus. Med høyere vekt og mindre aerodynamisk design blir gjerne også drivstofforbruket litt høyere.

– Mer høyde og høyere tyngdepunkt kan i en gitt situasjon ha negativ betydning for kjøreegenskapene, og den store høyden kan oppleves som en ulempe for andre ved at den stenger for sikten, sier Årbogen.

Elektriske Audi e-tron er Norges mest solgte SUV så langt i år.

Ikke bare vinn-vinn

– Men firehjulsdrift er vel et pluss?

– Ja, i utgangspunktet er det jo det. Men også dette er noe enkelte overvurderer, og da kan det faktisk heller bli en ulempe i enkelte situasjoner.

– Jeg hører også fra kolleger at mange elever tror firehjulsdrift er bare vinn-vinn. Det er det også når det gjelder fremkommelighet, men høyde og tyngde kan stille litt spesielle krav når man skal kjøre ned den bakken firehjulsdriften var så nyttig til å kjøre opp med, sier Øyvind Årbogen til slutt.

Norges mest solgte SUV-er: 1. Audi e-tron 2. Toyota RAV4 3. Mitsubishi Outlander 4. Hyundai Kona 5. Jaguar I-Pace Registreringstall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, per november.

