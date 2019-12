Norge vekslet som nummer to etter andre etappe, 6,8 sekunder bak Finland, men da Johaug var ferdig med sine fem kilometer lå Norge 48,9 sekunder foran nærmeste konkurrent Sverige.

– Jeg hadde en kjempedag i dag. Jeg følte jeg nesten ble bedre etter gårsdagen, jeg kunne bare gå på selv om jeg fikk syra. Jeg kunne akselerere over bakketoppene, oppsummerte Johaug til NRK etter sin etappe.

Charlotte Kalla, som gikk tredje etappe for Sverige, sier hun aldri har sett Johaug bedre.

– Det nivået Therese holder nå er ikke jeg på. Jeg måtte bare konsentrere meg om mitt eget løp, sa Kalla til TV 2 etter løpet.

– Har du sett henne sterkere enn hun er nå?

– Nei, det tror jeg ikke, avsluttet Kalla.

Dermed ble det en parademarsj for Heidi Weng på ankerettapen. Norge vant til slutt med 48,9 sekunder.

Bak Norge ble det en kamp om andreplassen mellom USA og Sverige. Der var Jessica Diggins sterkest, og sikret amerikanerne andreplassen foran svenskene.

Tøffe løyper

Maiken Caspersen Falla gikk i front hele veien på åpningsetappen. Med mye løssnø i sporet var det vanskelig å gå fra konkurrentene, men USA måtte slippe, og var i praksis ute av seierskampen etter etappe én.

Dermed kunne Astrid Uhrenholdt Jacobsen gå ut sammen med Finland, Sverige, Japan og Russland. Finske Kerttu Niskanen trøkket til mot slutten av etappen, og fikk en luke på 6,8 sekunder ned til Norge ved veksling. Verre gikk det for Sverige, som vekslet 15,8 sekunder bak finnene.

– Jeg kjempet det jeg var god for, og det var kanskje ikke så mye i dag. Men jeg synes det var en god jobb. For meg som er vant til å gå med kraftige fraspark, så var det ikke føret for det i dag, sa Jacobsen til NRK etter sin etappe.

Norge stilte med sitt sterkeste kort på tredje etappe, og i de tunge løypene i Lillehammer ble det nok en maktdemonstrasjon av Therese Johaug. Den suverene vinneren på gårsdagens skiathlon startet som vanlig knallhardt, og allerede etter 800 meter av den tredje etappen hadde jenta fra Dalsbygda ikke bare hentet Finland, men også stukket fra med 5,4 sekunder.

– Det er rått parti, hun gjør akkurat som hun vil, og er så mye sterkere enn konkurrentene, kommenterte Aukland på NRK da Johaug hentet Finland.

Johaug vekslet 48,9 sekunder foran nærmeste konkurrent Sverige, og dermed ble det en parademarsj for Heidi Weng på ankeretappen for Norge.

Norge 2 sikret seg en femteplass, 1.46 bak vinnerlaget.