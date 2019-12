Håndballjentene peker ut danskenes Anne Mette Hansen som en nøkkelspiller i den fighten.

– Hun er en bulldoser uten like. Hun er en som går i krigen i hver eneste kamp, og hun gir seg aldri. Vi skal få litt å bryne oss på der, sier forsvarssjef Kari Brattset Dale.

Dale spiller sammen med Hansen i den ungarske toppklubben Györ.

– Hun er en vanvittig god håndballspiller. Det er veldig godt å være på lag med henne, ikke like godt å spille mot henne, men vi skal prøve å stoppe henne også. Danskene har et godt lag nå. De er tunge å spille mot. De gir mye juling, sier Brattset Dale.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal kjenner også Anne Mette Hansen godt fra Györ.

– En fantastisk jente, en tøffing, og jeg liker også mye bedre å ha henne på mitt lag enn på motstanderlaget. For hun er hard. Men vi må svare med samme mynt, sier Bredal Oftedal.

– Jeg er glad for at de vil ha meg på deres lag

Da TV 2 møtte Hansen på det danske pressetreffet før kampen ler hun godt av betegnelsen som bulldoser.

– Bulldoser, ja. Men jeg er glad for at de vil ha meg på deres lag. Og nå er det ikke kun meg som trår til. Hele vårt lag tar kampen. Hele vårt lag gjør det godt nå. Og mot Frankrike lukket Sandra (Toft) målet, sier Hansen.

Danskene vet godt at de har vært lillesøster i mange år nå. De ni siste kampene i løpet av fem år har Norge vunnet. Danskene har ikke vunnet mot Norge i mesterskap, i en kamp som har betydd noe for begge to, siden EM-finalen i Danmark i 2002. Men nå har Norge åtte spillere på skadelisten.

– Norge har fortsatt et megagodt lag, sier Anne Mette Hansen.

– Jeg føler at hver gang de kommer til mesterskap, selv om de mangler noen, så er det bare noen andre som stepper inn. Det er en kjempestyrke for dem. Vi må stoppe kontringene hvis ikke har vi ikke en sjanse. Det blir en spennende duell.

Begge lag trenger seier for å nå semifinale i VM.Vinner Norge opprettholder håndballjentene en av sine imponerende statistikker. Laget har ikke tapt to kamper på rad i mesterskap siden OL i Atlanta i 1996.

Etter tapet for Nederland i siste kamp i gruppespillet skal Norge helst vinne tre av tre kamper i hovedrunden for å nå semifinale.Sør-Korea og Tyskland er motstanderne etter Danmark.