FN om utviklingen i Iran: – Ekstremt skremmende

Iran har de siste månedene vært preget av kraftige demonstrasjoner. De første protestene brøt ut 15. november, innledningsvis som følge av misnøye mot prisøkning på drivstoff i landet.

Iranske myndigheter har slått hardt ned på protestene, og FNs høykommisær for menneskerettigheter er bekymret over hvordan myndighetene i landet opererer.

Nesten 430 mennesker er blitt drept og 20.000 såret siden demonstrasjonene begynte for over to måneder siden.

Motorveier er blitt blokkert, banker og bensinstasjoner satt fyr på, og butikker plyndret. I tillegg har myndighetene innskrenket tilgang til internett, slik at det er vanskelig å få informasjon ut av landet.

I starten av desember innrømmet Iran for første gang at sikkerhetsstyrker hadde skutt og drept «bråkmakere» i demonstrasjonene. Noe tall ble imidlertid ikke oppgitt.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Videoopptak

FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet sa i en uttalelse fredag at verifiserte videoopptak viser væpnede sikkerhetsstyrker skytee fra tak og helikoptre.

– Vi har også opptak som later til å vise sikkerhetsstyrker som skyter mot uvæpnede demonstranter bakfra, mens de løper bort, og som skyter andre direkte i ansikt og vitale organer, med andre ord for å drepe, sier Bachelet i uttalelsen og fortsetter.

– Dette er tydelige brudd på internasjonale normer og standarder for bruk av makt, og seriøse brudd på menneskerettighetene.

FNs høykommissær for menneskerettigheter er bekymret over mangelen på informasjon om hva som foregår i landet.

Det er lite gjennomsiktighet hva gjelder antall dødsfall, samt informasjon om behandlingen av de tusenvis av personene som er arrestert og fortsatt blir arrestert, som følge av demonstrasjonene.

Ifølge FN har minst 7000 personer blitt arrestert i 28 av Irans 31 provinser siden demonstrasjonene startet i november.

20. november 2019. En mann står i de brannskadde lokalene til en bank, som ble skadd under en protest mot økte drivstoffpriser. Foto: Atta Kenare/AFP

Bekymret for arresterte

Til tross for at iranske myndigheter har vært svært restriktive når det gjelder informasjonen som sendes ut om protestene, har FN informasjon som tilsier at minst 208 personer har blitt drept, blant dem 13 kvinner og tolv barn.

– Det er også meldinger, som FNs høykommissær for menneskerettigheter så langt ikke har klart å verifisere, som tilsier at et dobbelt antall er blitt drept, het det i en uttalelse fra FN fredag.