Lars Ebbesen har vært i kontakt med Børge Ousland og Mike Horn som nådde fram til skipet Lance ved midnatt natt til søndag.

– Det har vært litt overveldende for dem. Jeg tror de har problemer med å sette de riktige ordene på det de har vært igjennom. Det er tydelig de har gravd veldig dypt og at det har vært en voldsomt mentalt kjør, sier Ebbesen til TV 2 søndag morgen.

Spiser og sover

Nå er det fokus på å samle nye krefter.

– De sover og spiser, samt spiser og sover, eller kanskje i omvendt rekkefølge, spøker han.

– Det var thriller hver dag. Og dramatikk. I går gikk Mike gjennom isen og det var helt på hekta at det gikk bra. Sånn har det vært hele veien med mye dramatikk, forteller Ousland til VG - som har reportere om bord på «Lance».

Begge to skal være ved god helse etter den ekstreme turen, som tok lenger tid enn beregnet på grunn av vanskelige isforhold. Polfarerne var på siste dags rasjon med mat da de kom fram til skipet.

Ekspedisjonsleder Lars Ebbesen har selv hatt det travelt med kommunikasjon både med polteamene og presse de siste dagene. Foto: Simen Askjer/TV 2

Ekstrem tur

Ousland og Horn har forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen i Polhavet via Nordpolen.

På den siste strekningen har polfarerne gått sammen med hjelperne Bengt Rotmo og Aleksander Gamme. Tirsdag kveld la de ut fra forskningsskipet Lance for å møte Ousland og Horn på isen i Polhavet nord for Svalbard. Ousland og Horn begynte å gå tom for mat og brensel. Polfarerne nektet likevel å ta imot tilbud av proviant fra hjelperne sine.

Lørdag kom meldingen om at de hadde møtt hverandre og at de hadde satt kursen mot skipet

Usikker is

Ousland og Horn krysser Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. De har brukt en såkalt packraft, en liten oppblåsbar kajakk, til å krysse råker i isen. Polfarerne har vært utendørs under ekstreme forhold i 87 dager.

Planen var egentlig å følge isen ned til Svalbard hvor de skulle bli hentet ut av Mike Horns seilbåt «Pangea», men isen var altfor usikker. I stedet blir de hentet ut av den utrygge isen med forskningsskipet Lance.

Ekspedisjonen blir avsluttet når Ousland og Horn har kommet seg til Longyearbyen. Først skal Lance navigere seg om lag hundre kilometerne sørover mot iskanten.