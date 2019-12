Dette er Ingrids (32) scenarioer i Japan

Den norske studenten Ingrid Martinussen sitter fengslet i en ørliten celle på en politistasjon i Tokyo. Der har hun sittet isolert i 17 dager.

Ønsker full frifinnelse

Mandag eller tirsdag kan saken ta en ny vending. Da går fengslingsperioden ut, og aktoratet må bestemme seg enten for å løslate den norske kvinnen, forlenge fengslingen, eller ta ut en formell siktelse.

– Dersom Ingrid løslates en av de neste dagene, blir det viktig å få klarhet i henleggelseskoden aktoratet bruker. Vi håper det blir henlagt som ikke straffbart forhold. Da er hun helt fri, sier Farid Bouras til TV 2.

Bouras er Martinussens norske bistandsadvokat. Han er i Japan for å være nær rettsprosessen. Han har imidlertid ikke fått treffe Martinussen i fengselet. Martinussen har også en velrenommert japansk forsvarer, Shota Yamaguchi.

– Dersom saken henlegges på grunn av manglende bevis, er det verre for Ingrid. Da vil saken stå på rullebladet hennes, og hun vil kunne få problemer med å fullføre studiene, samt innreise til land som USA, sier Bouras til TV 2.

Tiltale betyr nesten sikkert fengsel

Dersom aktor skulle endre statusen fra mistenkt til siktet vil situasjonen bli mye verre for Ingrid Martinussen. Da er ikke veien lang til en tiltale, noe som i praksis betyr at hun mest sannsynlig blir dømt for narkotikasmugling.

Domfellelsesstatistikken i Japan sier at over 99 prosent blir dømt dersom det blir en rettsak. Strafferammen i denne saken er seks års fengsel.

– Målet er at aktor skal beslutte at bevisene mot min klient ikke holder. Da vil hun bli sluppet fri, sier Bouras til TV 2.

– Oppdraget mitt er å få Ingrid hjem til jul, sier han.

Bevisene

Både Farous og Yamaguchi er optimistiske og tror det kan gå mot løslatelse. De mener bevisene i saken peker mot at Martinussen er uskyldig.

Martinussen ble pågrepet etter at en pakke som inneholdt kjeks samt 140 gram marihuana ble stoppet i tollen. Pakken var adressert til leiligheten som Martinussen deler med en venninne i Tokyo.

I Japan vurderes denne smuglingen som en alvorlig narkotikaforbrytelse.

Romvenninnen ble først pågrepet og satt fengslet i åtte dager før hun ble løslatt. Hun har fortalt om grusomme soningsforhold på cella, og at hun var under sterkt psykisk press.

Martinussens venner i Japan og forsvarerne hennes er overbevist om at Martinussen ikke visste noe om innholdet i pakken. Kommunikasjon med avsenderen av pakken ble gjort åpent på Twitter i februar. Da sa avsender at hun ville starte en nettbutikk for salg av cookies, og Martinussen sa hun var interessert i å kjøpe.