Jagerfly og kamphelikoptre bombet flere mål over Gaza i morgentimene søndag. Det israelske forsvaret (IDF) skriver bombingen av «et antall Hamas-terrormål i Gaza» skjedde som et svar på rakettoppskytinger.

Sent lørdag var to av de tre rakettene som var sent opp fra Gaza blitt avskåret av rakettforsvarssystemet Iron Dome, skriver forsvaret videre.

To mennesker var blitt skadd da de løp til tilfluktsrom etter at luftalarmen hadde blitt utløst i byen Sderot.

Det har vært flere konfrontasjoner mellom Israel og palestinske opprørsgrupper den siste måneden. I løpet av de to første ukene av november ble minst 34 personer drept i Israelske luftangrep. Av disse var 16 sivile ofre.

Det var Israels likvidering av en av lederne i Islamsk hellig krig, Baha Abu al-Ata, som førte til den nye voldsopptrappingen.