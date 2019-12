Angrepet lørdag skjedde i delstaten Maranhao nordøst i Brasil. En gruppe indianere fra Guajajara-stammen gikk langs en av hovedveiene i området da ukjente gjerningsmenn åpnet ild mot dem fra en bil, bekrefter myndighetene.

To andre ble såret av kulene som kom da bilen rullet ned vinduene og begynte å skyte mot dem på veien mellom landsbyene Boa Vista og El Betel i Araribóia.

Medlemmene er Guajajara-stammen er kjent for sine skogvoktere som har protestert mot at deres leveområder har blitt utsatt for ulovlig tømmerhogst og avskoging.

– Gruppen av indianere var på vei tilbake fra et møte med elektrisitetsselskapet Eletronorte hvor de hadde deltatt for å snakke om sine rettigheter, skriver organisasjonen Amazon Watch , som følger utviklingen i regnskogområdet.

I november ble Paulo Paulino Guajajara drept i det samme området. Han var leder av indianerstammen Guajajaras og medlem av en miljøaktivistgruppe for å beskytte regnskogen.

Det føderale politiet etterforsker drapene, uttalte Brasils justisminister Sergio Moro på sosiale medier lørdag. Han uttalte også at han vurderer å sette inn nasjonalgarden i delstaten.

I september publiserte Human Rights Watch (HRW) en rapport hvor det kom fram at det har vært 28 drap, fire drapsforsøk og 40 tilfeller av drapstrusler tilknyttet regnskogen siden 2015.