Snakker ut om daten med Tinder-drapsmannen

Grace Millane døde av kveling, og i retten hevdet mannen dødsfallet var et uhell som følge av «røff sex».

Følte seg utrygg

Kvinnen la merke til at daten drakk fort, og passet godt både på vesken og drinken sin da hun forlot bordet.

– Av en eller annen grunnen følte jeg at han var en fyr som kunne tukle med drinken min. Jeg fikk dårlig samvittighet for å tenke det, skriver kvinnen.

Etter halvannen time forlot paret baren. Mannen fortalte hvor han hadde parkert – i samme gate som kvinnens bil. Hun følte seg derimot utrygg rundt mannen, og sa hun sto parkert et annet sted.

STØTTE: Hundrevis av mennesker dukket opp under minnesmarkeringen for Millane. Foto: Marty Melville/AFP

Kvinnen følte seg ikke direkte truet av mannen, men skriver at hun stoler på instinktene sine når det kommer til ukjente mennesker.

Klar oppfordring

– Hvordan i all verden kunne denne mannen drikke øl med meg mens liket hennes lå i leiligheten hans? Det er noe jeg aldri vil klare å forstå, skriver kvinnen.

Hun oppfordrer alle til å ikke oppholde seg i situasjoner som oppleves som utrygge. Kvinnen er også lei seg for at hun ikke kunne gjøre mer for å hjelpe den avdøde Millane.

– Jeg kjenner på følelsen av håpløshet over at det ikke var noe jeg kunne gjøre for å hjelpe Grace, skriver kvinnen.

Etter en tre uker lang rettssak, ble mannen funnet skyldig i drapet av en enstemmig jury 22. november. Straffeutmålingen vil være klar i februar neste år.