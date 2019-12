Politiet fikk melding om hendelsen klokken 23.06.



– En kar har blitt slått med en felg i ansiktet. Han har fått skader på tenner og mulig skade i kjeve, og ble fraktet til legevakten, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til TV 2.



Politiet har så langt ikke pågrepet noen for hendelsen, som er under etterforskning.

– VI etterforsker, og har indikasjoner på hvem gjerningspersonen kan være, sier Johnsen.



Politiet kjenner ikke til foranledningen til felg-angrepet, men på et generelt grunnlag bekrefter Johnsen at julebordsesongen medfører mye arbeid for politiet i helgene.



– Vi merker det godt og har mer enn nok å gjøre, sier Johnsen.