– Vi har fått vitneopplysninger som gjør at vi nå kan gå etter én eller flere navngitte personer, sier politiadvokat Trygve Angen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

En mann i 30-årene ble skutt i magen og en arm torsdag kveld. To menn i 20-årene har så langt blitt pågrepet i saken, siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Politiet mistenker minst to øvrige personer etter hendelsen.

Av hensyn til etterforskningen ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på hvem de mistenker, men opplyser at de har konkrete spor å gå etter.

De navngitte personene er etterlyst nasjonalt og internasjonalt gjennom Schengen-samarbeidet, opplyser Angen til Adresseavisen.

– Frykter represalier

Mannen som ble pågrepet fredag, skulle etter planen avhøres lørdag ettermiddag.

– Han ønsker ikke å forklare seg og begrunner det med at han er redd for represalier. Vi har ikke funnet noe som indikerer at han er direkte involvert i skadehendelsen, sier Angen.

Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.

– Jeg er blitt pålagt taushetsplikt av etterforskningsmessige årsaker, og all henvendelse må skje til politiet, sier mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, til avisen.

Mannen ble løslatt lørdag kveld.

Mannen som ble pågrepet torsdag kveld, er også løslatt, men er fortsatt siktet i saken.

– Etterforskningen gjør at vi ikke tror de to mennene var til stede i Ila under skytingen, utdyper Angen overfor avisen lørdag kveld.

Relasjon

Den fornærmede mannen var ikke et tilfeldig offer, ifølge politiet. De involverte skal være knyttet til et kriminelt miljø.

– Det er en relasjon mellom dem. Vi har ikke konkludert med motivet. Det er en av tingene vi prøver å finne ut av, sier Angen.

Vitner har forklart at de så en krangel eller konfrontasjon i forbindelse med hendelsen. Kriminalteknikere har funnet to tomhylser og en kniv på åstedet.

Politiet jobber fortsatt med å gjennomgå videomateriale fra overvåkingskameraer i området og fra biler med dashbordkamera. Det er fortsatt generell bevæpning i Trøndelag som følge av hendelsen.

Mannen i 30-årene som ble skutt, ligger på St. Olavs hospital og er ikke kritisk skadd. Han har forklart seg for politiet og har fått oppnevnt bistandsadvokat.

– Det går bra med ham etter forholdene. Han har fått skader i magen og i armen, men er ved bevissthet, sier Angen.