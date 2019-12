Andy Ruiz sjokkerte de fleste da han i juni tidligere i år slo Anthony Joshua på teknisk knockout og tok tungvektsbeltene fra briten.

Lørdag kveld var beltene tilbake hos britiske Anthony Joshua, som vant omkampen mot amerikanske Ruiz på poeng foran 15.000 tilskuere i Diriyah Arena i Saudi-Arabia.

– Først vil jeg takke Gud. Så vil jeg si at dette var så fint at jeg måtte gjøre det to ganger, sier Joshua til Sky Sports.

Joshua vant klart på poeng i kampen som gikk alle tolv rundene. Med seieren får Joshua tilbake titlene og beltene i de tre internasjonale forbundene IBF, WBO og WBA.

– Anthony Joshua var fullstendig klinisk og sløste ikke med et eneste skudd. Det var klasse, og han holdt seg til planen. Det var vakkert å se, sier BBCs bokseekspert Steve Bunce.

Ruiz mener han tapte for en bokser som hadde en bedre dag.

– Jeg forberedte meg ikke som jeg burde. Jeg gikk for mye opp i vekt. Jeg ønsker ikke å komme med unnskyldninger, for han vant. Om vi tar en tredje kamp, så tro meg på at jeg kommer til å være i form. Da skal jeg være i mitt livs form, sier Ruiz til Sky Sports.

– Jeg var sikker på at jeg kom til å følge meg sterke. Jeg skal være bedre forberedt i neste kamp. Jeg trente meg selv før denne, fortsetter han.