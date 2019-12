– Sakte, men sikkert ser vi et Manchester United som Solskjær lovet oss

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har hatt en fantastisk uke med 2-1-seier over både Tottenham og Manchester City.

– Det betyr at folk snakker litt mindre kanskje. For meg er det alltid kjekt å snakke om noe annet enn kritikk og spekulasjoner. For det er så unødvendig når jeg vet hva vi holder på med, hva vi prøver på og hva vi har planlagt, sier kristiansunderen til TV 2.

Solskjær har allerede advart Liverpool og Manchester City om at de kommer til å bli bedre og ta innpå erkerivalenes forsprang.

Manchester United-manageren mener mye av nøkkelen ligger i å ha spillere friske, og at de er på vei til å bli så fysisk robuste som han ønsker for å spille hans type fotball.

– Det er gutter som vil, det er gutter som vil bli bedre, det er gutter som har rett innstilling og holdning. Det er gutter som jeg vil ha med meg og det er jo derfor de er her, sier Solskjær.

– Han gjør det nødvendige

Tidligere Manchester United-spiller Darren Fletcher er helt sikker på at Solskjær får tiden han trenger på å gjøre de røde djevlene til ligamester igjen.

– Det er slik planen er. Klubben har innsett at dette er veien videre. Den er hard og kommer til å ta tid, men den kommer til å gjøre at Manchester United vinner pokaler igjen over fem-seks-sju-åtte år. De måtte realisere hvor lang veien var frem til konkurrentene, for det er ingen rask løsning med å sparke manageren som fungerer. Hold deg til én manager. Liverpool har gjort det med Jürgen Klopp, som har brukt tre-fire år på å gjøre sitt lag kapabelt til å vinne Premier League. Solskjær er ikke annerledes, sier Fletcher.

Tidligere Manchester United-keeper Peter Schmeichel er også sikker på at Solskjær er rett mann til å lede Old Trafford-klubben tilbake til toppen.

– Det er en vanskelig periode for Manchester United, og det har det vært en stund. Ole er tøff nok til å starte på nytt. Han løfter frem unge spillere og kjøpte tre unge spillere for fremtiden i sommer. Det var ingen stjerner som allerede har vist seg frem i seks-sju klubber. Med unge spillere får du feil, både individuelle og taktiske, men i store kamper kan de fokusere på de store kampene som denne mot City, og det kommer til å gi et løft i de neste kampene, sier den danske klubblegenden til TV 2, før han legger til:

– Jeg må si at jeg er en stor fan av Ole, for han gjør det som er nødvendig for klubben. Folk må se på det og slutte å kritisere ham om det blir tap i noen kamper.

Tror Solskjær vinner ligaen

Det er langt fra første gang Solskjær får støtte av tidligere Manchester United-spillere og hans gamle lagkamerater. Fletcher har en forklaring: